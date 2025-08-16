16 August 2025
okom 5. Nacionalne arktičke naučnoistraživačke ekspedicije turski istraživači su prethodnih dana sproveli opsežna mjerenja i posmatranja atmosferskih i okeanskih sistema, prikupljajući vrijedne naučne podatke od površine pa sve do morskih dubina.
Naučnica s Istanbulskog univerziteta Guldehan Deryal učestvovala je u istraživanjima na Svalbardu.
Tokom ekspedicije zabilježeno je i kretanje rijetkih kitova Sei u vodama oko Svalbarda i Jan Mayena.
Ekspedicija je realizirana pod pokroviteljstvom Predsjedništva Republike Turkiye, uz podršku Ministarstva industrije i tehnologije, te u koordinaciji TUBITAK MAM Instituta za polarna istraživanja.