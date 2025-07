Posmrtni ostaci Rifeta Gabeljića pronađeni su na gradskoj deponiji u Han-Pijesku, lobanja i nešto kostiju. Jedan je od 89 Gabeljića ubijenih u genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine.

Rifetov brat Safet je preživio. Zajedno su krenuli kroz šumu do slobodne teritorije - Tuzla ili Kladanj. Međutim, razdvojili su se tokom jednog od napada. Safet je na slobodnu teritoriju prešao nakon 17 dana lutanja po šumama oko Srebrenice. Rifet nije imao tu sreću. Zarobljen je kod Han-Pijeska, a nakon 30 godina njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na području te općine.

"Preživio sam genocid. Tokom rata sam izgubio mnogo bližnjih. Samo na bijelom mermeru u mezarju Memorijalnog centra Potočari možete vidjeti 89 imena sa prezimenom Gabeljić", rekao je Safet.

Ma mermernoj ploči u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari pokazuje sve Gabeljiće ubijene u genocidu:

"To je sve moja bližnja i malo dalja familija, koji su ubijeni od 11. jula pa kasnije."

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995, ubijeno je još tridesetak članova njegove uže porodice. Kako kaže, osoba sa prezimenom Gabeljić, iz jednog sela, ubijeno je oko 120.

"Jedanaestog jula, u petak, ukopat ću brata Rifeta koji je ubijen na putu od Srebrenice do Tuzle. Njegov put je bio malo specifičan. Mi smo tokom proboja bili zajedno neko vrijeme. Međutim, razdvojili smo se usljed silnih zasjeda i granatiranja", prisjetio se Safet.

Nakon dolaska u Tuzlu, koja je u julu 1995. godine bila slobodna, pod kontrolom Armije RBiH, saznao je da mu je brat zarobljen kod Han-Pijeska.

"Vjerujte, 30 godina traje borba da se pronađu njegovi posmrtni ostaci. Svima sam se obratio, svim državnim institucijama, davali izjavu... Znali smo da je u Han-Pijesku. Da tragedija bude veća, njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na gradskoj deponiji smeća u Han-Pijesku. To je, pored boli da je ubijen, dodatna bol. Da ljudski mozak može tako nešto uraditi", kaže Safet.

Posmrtni ostaci Rifeta Gabeljića pronađeni su prije dva mjeseca.

"Kada smo saznali gdje je pronađen, to me još više rastužilo", kaže brat Safet dodavši da su pronađeni lobanja i nešto kostiju: "U petak ćemo ukopati ono što je 100 posto potvrđeno da je on, a istražitelji govore da su 90 posto i dodatno pronađene kosti njegove. Kada se to potvrdi, dodat ćemo ranije ukopanim posmrtnim ostacima."

Rifet je u trenutku smrti imao 31 godinu. Iza njega su ostala dva sina, danas uspješna djeca.

Sedam žrtava genocida će biti ukopano 11. jula

Posmrtni ostaci sedam žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se klanjati 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima.

Najmlađe žrtve koje će biti ukopane ove godine su dvojica mladića koji su u času smrti imali svega 19 godina. Radi se o Senajidu (Husejin) Avdić i Harizu (Ramiz) Mujić.

Obojica su ubijena u julu 1995. godine, a konačan smiraj nalaze 30 godina kasnije.

Posmrtni ostaci Avdića ekshumirani su na području Suljića u oktobru 2010. godine, a pronađeni su na površini ovog lokaliteta.

Na površini terena, nesahranjeni, pronađeni su i posmrtni ostaci Mujić Hariza i to prilikom ekshumacije koja je izvršena u martu 2022. godine na lokalitetu Baljkovica, Zvornik, 27 godina nakon njegove smrti.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Fata (Huso) Bektić koja je imala 67 godina u času smrti. Ona je ujedno jedina žena koja će naći konačan smiraj ove godine u Potočarima. Njeni posmrtni ostaci pronađeni su 26 godina nakon njene smrti, prilikom ekshumacije koja je izvršena u junu 2021. godine u Potočarima.

Posmrtni ostaci žrtava koje će naći konačan smiraj ove godine su pronađeni u grobnicama koje su otkrivane godinama unazad na lokalitetima Liplje, Baljkovica, Suljići, Kameničko brdo. U većini slučajeva radi se o nekompletnim tijelima, tako da će neke od porodica žrtava u zemlju spustiti jednu ili dvije kosti.

Posmrtni ostaci Hasiba Omerovića, koji je imao 34 godine kada je ubijen, ekshumirani su čak 1998. godine, ali porodica upravo iz ovih razloga, zbog malog broja pronađenih dijelova skeleta, sve do sada nije smogla snage da da saglasnost za ukop ove žrtve.

U Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari do sada je ukopano 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci članova porodica.

Žrtve potječu iz različitih općina, a najviše ih je s područja istočne Bosne i Hercegovine -Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Milića.

Žrtve genocida pronađene su na 150 različitih lokaliteta. Od toga, u 77 masovnih grobnica otkrivenih nakon rata. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima bilo je novorođenče, djevojčica Fatima Muhić, a najstarija nana Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine.

Za više od hiljadu žrtava genocida u Srebrenici još uvijek se traga.

Presude

Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatira da je jula 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN, Vojska Republike Srpske (VRS) počinila genocid.

Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su za genocid i ratne zločine osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i pet doživotnih kazni zatvora. Na doživotne zatvorske kazne osuđeni su, među ostalim, ratni predsjednik RS i komandant vojske tog entiteta, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.