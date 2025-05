Predsjednik Srbija Aleksandar Vučić je, nakon susreta s predsjednikom bh. entiteta RS Miloradom Dodikom, poručio kako će Srbija dati sve od sebe da pomogne o čuvanju mira, ali i da će Srbija uvijek biti uz Republiku Srpsku.

Vučićeva posjeta Banja Luci uslijedila je nakon današnje presude Suda Bosne i Hercegovine kojom je Milorad Dodik osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obnašanja funkcije.

“Danas je situacija i realnost potpuno drugačija. Danas je sve izmenjeno. Ne samo suštinski, faktografski, već i emocionalno. I u srpskom narodu i kod pripadnika svih drugih naroda. I to nije lako prevazići”, rekao je Vučić.

Vučić je najavio sjednicu parlamenta Srbije na kojoj će govoriti Milorad Dodik, ali i moguću inicijativu za sjednicu VSUN. Rekao je kako je došao da zamoli Dodika i rukovodstvo RS, da još jedanput pozovu sve predstavnike vlasti i ne samo vlasti, već sve političke aktere u BiH na razgovor.

“Došao sam da zamolim predsjednika Dodika da pokrene dijalog, da pokrene razgovore, da pokaže srpsko opredeljenje za mir, za rešavanje problema kroz dijalog, a ne kroz pretnje i ucene”, rekao je Vučić.

Dodao je kako je zamolio Dodika i druge političke aktere u RS-u za zajedništvo i jedinstvo po ključnim temama.

“Važno je da po ključnim nacionalnim pitanjima imamo i tu vrstu jedinstva”, rekao je.

Vučić je dodao da će “Srbija dati sve od sebe uvek i u svakom trenutku da pomogne o čuvanju mira, ali Srbija će uvijek biti uz Republiku Srpsku, uz svoj narod”.

U fokusu Dodikovog obraćanja također su bili pozivi na razgovor i dijalog.

“Veoma je važno što ćemo imati sjednicu Skupštine Srbije i biti u prilici da rukovodstvo Republike Srpske iznese svoje viđenje realizacije Dejtonskog sporazuma zato što je Srbija potpisnik Opšteg okvirnog sporazuma”, rekao je Dodik, te nastavio: “I mi se zalažemo zato da očuvamo mir. Pozivamo sve ljude u Republici Srpskoj prije svega da sačuvaju stabilnost, da sačuvamo mir. Mi nikoga ne napadamo. Nemamo nijedan ratni plan. Nemamo ništa što bi u tom pogledu bilo niti pripremamo posebne planove, niti resurse za tako nešto. I spremni smo da razgovaramo, ali ne da nas ignorišu” rekao je Dodik.

Podvukao je kako je spreman razgovarati sa svim predstavnicima bošnjačkog i hrvatskog naroda.

"I mi ćemo već sutra, rukovodstvo Republike Srpske, pozvati na razgovore, a to je osnovna intencija i naših htijenja ovdje. Da razgovaramo, da kažemo šta može, šta ne može. Razgovor je rješenje u ovom trenutku. I kad nas odbijete prvi put, tražit ćemo i drugi put. I kad nas odbijete i drugi put, trašćemo treći put da razgovaramo”, rekao je.

Dodik je rekao kako je danas i pozicija bošnjačkog naroda promijenjena, ali to "moraju da objasne njihovi lideri".

Potom se žalio kako su mu u sudskim procesima “sudili samo Bošnjaci”, a potom ponovo pozvao na razgovor: “Pozivam ih na razgovor, stojim na raspolaganju. Ako me pozovu, ja nudim se da sutra u 10 sati budem u Sarajevu. Gdje god hoće, nek me pozovu, ja ću doći. Ako me ne pozovu sutra, ja ih zovem prekosutra. Ja sam spreman na razgovor”.

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je u srijedu presudu kojom je Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske, zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Dodik nije prisustvovao izricanju presude. Umjesto toga, obratio se na mitingu svojih pristalica u Banjaluci, vrijeđajući pravosuđe BiH i visokog predstavnika Christiana Schmidta. Najavio je da će RS donijeti zakone o zabrani pravosudnih i sigurnosnih institucija BiH na teritoriji entiteta.