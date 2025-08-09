Srbija je u poslednjih deset godina više nego udvostručila zlatne rezerve. U isto vreme ona sve veći deo tog zlata povlači iz inostranstva i čuva u trezorima Narodne banke u Beogradu. Ako najave budu ispunjene, uskoro će biti jedina država u istočnoj Evropi koja svoje zlato ne drži u stranim bankama. Potez je deo dugoročne strategije NBS-a za jačanje monetarne stabilnosti, ali i odgovor na globalne ekonomske neizvesnosti. Zlato sve više postaje simbol suvereniteta i garant sigurnosti u vreme kriza.