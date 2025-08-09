REGIJA
1 minuta čitanja
Zašto Srbija više neće čuvati zlato u inostranstvu?
Srbija je u poslednjih deset godina više nego udvostručila zlatne rezerve.
Zašto Srbija više neće čuvati zlato u inostranstvu? / TRT Balkan
19 sati prošlost

Srbija je u poslednjih deset godina više nego udvostručila zlatne rezerve. U isto vreme ona sve veći deo tog zlata povlači iz inostranstva i čuva u trezorima Narodne banke u Beogradu. Ako najave budu ispunjene, uskoro će biti jedina država u istočnoj Evropi koja svoje zlato ne drži u stranim bankama. Potez je deo dugoročne strategije NBS-a za jačanje monetarne stabilnosti, ali i odgovor na globalne ekonomske neizvesnosti. Zlato sve više postaje simbol suvereniteta i garant sigurnosti u vreme kriza.

Preporučeno


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us