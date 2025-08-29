Palestinski pokret otpora Hamas u petak je pozdravio odluku Turkiye da prekine trgovinske odnose s Izraelom, pozivajući arapske i muslimanske zemlje da poduzmu slične korake kako bi izvršile pritisak na Tel Aviv zbog rata u Gazi.

U saopćenju, Hamas je naveo da cijeni podršku Turkiye palestinskom narodu usred izraelske genocidne kampanje u Gazi.

Grupa je istakla izjave turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana, koji je ranije u petak pred parlamentom rekao da je Turkiye prekinula svu trgovinu s Izraelom, zatvorila svoj zračni prostor za izraelske avione i ne dopušta turskim brodovima da pristanu u izraelske luke.

Hamas je pozvao arapske i islamske zemlje, kao i slobodne nacije svijeta da pojačaju kaznene mjere, prekinu odnose s Izraelom i rade na njegovoj izolaciji dok ne zaustavi vojnu kampanju u Gazi.

Na vanrednoj sjednici parlamenta, Fidan je također upozorio da izraelski napadi u Gazi i širom Palestine mogu zapaliti cijeli region ako se ne zaustave. Rekao je da Izrael provodi genocid u Gazi već dvije godine, ignorišući osnovne humanitarne vrijednosti pred očima cijelog svijeta.