Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da predstojeće rusko-bjeloruske vježbe, Zapad-2025, zakazane za period od 12. do 16. septembra, teku po planu i nisu usmjerene protiv bilo koje države.

"Vježbe će se zaista održati. To su planirane vježbe. Nisu usmjerene protiv nekoga. Radi se o nastavku vojne saradnje i razradi interakcije između dva strateška saveznika", rekao je Peskov na brifingu za novinare u Moskvi.

Naglasio je da Rusija ostaje posvećena jačanju vojne koordinacije s Bjelorusijom, dodajući: "To apsolutno nije tajna ni za koga, svi to dobro znaju. I još jednom ponavljam, sve ove akcije nisu usmjerene protiv nekih trećih zemalja."

Vježbe Zapad-2025, koje bi trebale početi na bjeloruskoj teritoriji ovog petka, fokusirat će se na zaštitu vojne sigurnosti rusko-bjeloruskog saveza, poznatog kao Savezna država.

Prema ministarstvima odbrane Rusije i Bjelorusije, aktivnosti će uključivati ​​odbijanje zračnih napada, suprotstavljanje diverzantskim grupama, planiranje upotrebe nuklearnog oružja i upravljanje novim ruskim balističkim raketnim sistemom srednjeg dometa Orešnik.