Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da predstojeće rusko-bjeloruske vježbe, Zapad-2025, zakazane za period od 12. do 16. septembra, teku po planu i nisu usmjerene protiv bilo koje države.
"Vježbe će se zaista održati. To su planirane vježbe. Nisu usmjerene protiv nekoga. Radi se o nastavku vojne saradnje i razradi interakcije između dva strateška saveznika", rekao je Peskov na brifingu za novinare u Moskvi.
Naglasio je da Rusija ostaje posvećena jačanju vojne koordinacije s Bjelorusijom, dodajući: "To apsolutno nije tajna ni za koga, svi to dobro znaju. I još jednom ponavljam, sve ove akcije nisu usmjerene protiv nekih trećih zemalja."
Vježbe Zapad-2025, koje bi trebale početi na bjeloruskoj teritoriji ovog petka, fokusirat će se na zaštitu vojne sigurnosti rusko-bjeloruskog saveza, poznatog kao Savezna država.
Prema ministarstvima odbrane Rusije i Bjelorusije, aktivnosti će uključivati odbijanje zračnih napada, suprotstavljanje diverzantskim grupama, planiranje upotrebe nuklearnog oružja i upravljanje novim ruskim balističkim raketnim sistemom srednjeg dometa Orešnik.
U međuvremenu, Poljska i NATO provode vlastite vježbe na nivou divizije "Iron Defender", u kojima učestvuje oko 34.000 vojnika i 600 jedinica opreme.
Rusko-bjeloruske vježbe počet će samo dva dana nakon što je poljski premijer Donald Tusk optužio Rusiju za kršenje poljskog zračnog prostora onim što je nazvao "ruskim dronovima", što je navelo Varšavu da sazove konsultativni sastanak NATO-a.
Na pitanje o incidentu, Peskov se osvrnuo na saopćenje ruskog Ministarstva odbrane u kojem se negira bilo kakvo ciljanje Poljske i na ponudu za razgovor s poljskim zvaničnicima kako bi se smanjile tenzije.
U vezi s kritikama Poljske, Peskov je rekao: "Retorika izjava koje dolaze iz Varšave nije ništa novo. Ova vrsta retorike nedavno je postala uobičajena u gotovo svim evropskim prijestolnicama. Vidimo njen nastavak."
U vezi s tim da li bi predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump mogli razgovarati o incidentu telefonom, Peskov je rekao da trenutno ne postoje takvi planovi, ali da se "ako bude potrebno, to može brzo organizovati".