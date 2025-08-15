SVIJET
Zelenski poručio da Ukrajina računa na Ameriku uoči sastanka Trumpa i Putina na Aljasci
Ukrajinski predsjednik kaže da bi sastanak na Aljasci trebao dovesti do pravog puta ka pravednom miru i suštinskoj diskusiji.
Zelenski je ranije izjavio da je Trump izrazio spremnost da njegovoj zemlji pruži sigurnosne garancije. / AFP
15 August 2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da Kijev računa na Ameriku da pomogne u otvaranju puta ka pravednom miru dok se američki i ruski predsjednici pripremaju za sastanak na Aljasci.

Zelenski je u saopštenju rekao da bi razgovori trebali dovesti do pravog puta ka pravednom miru i suštinske diskusije između lidera, naglašavajući da Rusija mora poduzeti potrebne korake.

Dodao je i da Ukrajina pojačava pozicije u sektoru Pokrovsk i drugim ključnim područjima u Donjecku i Zaporožju, tvrdeći da ruske snage traže povoljnije političke pozicije prije sastanka.

Rekao je da 79. i 82. zračno-borbena brigada vrlo efikasno djeluju u području Dobropilja, s dodatnim pojačanjima odobrenim za više frontova.

Zelenski je također istakao razgovore o razvoju ugovorne vojske i osiguranju finansiranja za Ukrajinske odbrambene i sigurnosne snage za 2025-2026, rekavši da će vojska ostati spremna pod bilo kojim okolnostima da zaštiti državnost.

Rusija još nije odgovorila na ove izjave.

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin trebali bi se sastati u 11:30 sati po lokalnom vremenu (21.30 po srednjeevropskom) u Anchorageu, što će biti prvi razgovori između aktualnih američkih i ruskih predsjednika od početka rata između Rusije i Ukrajine u februaru 2022. godine.

Zelenski je ranije izjavio da je Trump izrazio spremnost da njegovoj zemlji pruži sigurnosne garancije.

Trump je rekao da će Rusija i Ukrajina razmijeniti teritorije kao dio mirovnog sporazuma i zaprijetio je Putinu vrlo teškim posljedicama ako na samitu ne pristane na okončanje rata u Ukrajini.


