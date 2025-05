Visoki politički lider Hamasa ponovio je da su spremni "odmah predati sve zatvorenike" ako bi takav potez doveo do kraja rata.



Basem Naim je rekao da misli da američki predsjednik Donald Trump "to može učiniti ako izvrši dovoljan pritisak na Izraelce da odmah okončaju ovaj rat", dodajući da Trump "ima sposobnost i volju da postigne ovu mirnu situaciju".

"Spremni smo sarađivati ​​s njim kako bismo postigli ovaj cilj mirnije regije", rekao je za "Sky News".

Naglasio je da Gaza i stanovnici Gaze zaslužuju, kao i svi drugi ljudi, da žive u miru i dostojanstvu.

"Rekli smo to u ime svih posrednika i Amerikanaca, spremni smo odmah predati sve zatvorenike, ako možemo biti sigurni da će to dovesti do kraja ovog rata", rekao je Naim odgovarajući na pitanje da li su spremni predati taoce.

Napomenuo je da su, putem posrednika i direktno preko "nekih osoba u američkim administracijama", prenijeli da pozivaju na potpuno povlačenje izraelskih snaga, omogućavanje dolaska pomoći u Gazu i obnovu Pojasa bez prisilne migracije.

Rekao je da je Hamas prihvatio egipatski mirovni prijedlog, koji se odnosi na "formiranje palestinskog, nezavisnog, politički nepristranog tijela za upravljanje Pojasom Gaze".

Ali je dodao: "Prije toga, sve dok smo još uvijek okupirani narod, imamo sva prava da nastavimo braniti svoj narod i pružati otpor okupaciji svim sredstvima, uključujući i pod otporom."

Kao odgovor na intervju, glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće James Hewitt rekao je za "Sky News" da Hamas "nije pokazao da ozbiljno shvata mir".

Hewitt je rekao da je Trump "jasno rekao da Hamas mora položiti oružje".

Izraelska vojska provodi brutalnu ofanzivu na Pojas Gaze od 7. oktobra 2023. godine, ubivši do sada više od 53.000 Palestinaca, većinom žena i djece.

Međunarodni krivični sud izdao je u novembru prošle godine naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.