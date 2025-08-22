Zamjenica portparola generalnog sekretara UN-a, Daniela Gross, izjavila je novinarima da je između 12. i 20. augusta zabilježeno gotovo 17.000 novih slučajeva raseljenja, ističući da je prisilno raseljavanje naglo poraslo kao rezultat kontinuiranih izraelskih napada.

S ovim podacima, ukupan broj registrovanih raseljenih osoba od kolapsa primirja sredinom marta premašio je 796.000. Prema podacima UN-a, 95 posto prisilnih raseljenja dešava se u gradu Gazi, gdje stanovnici bježe s istoka prema jugu i zapadu u potrazi za sigurnošću od izraelskih napada, prenosi WAFA.

Od 11. augusta, izraelske snage pokrenule su široku ofanzivu na četvrt Zaytoun u jugoistočnom dijelu grada Gaze, koja uključuje rušenje kuća pomoću robota s eksplozivnim napravama, artiljerijsko granatiranje, nasumičnu pucnjavu i masovno prisilno raseljavanje, kao dio izraelskog plana za ponovnu okupaciju ostatka Pojasa Gaze.