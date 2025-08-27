Muzej parfema "Fragonard" u Parizu ističe značaj turske ruže u francuskim mirisima.
Charlotte Urbain, direktorica kulture i komunikacija muzeja, i Nazan Ozarslan, vodič, govorile su za Anadolu o historiji muzeja i evoluciji kulture mirisa.
Ozarslan napominje da, iako Francuska ima klimu sličnu Turskoj, sastojke za parfeme nabavlja širom svijeta, vaniliju s Madagaskara, geranij iz Egipta i ruže iz turske provincije Isparta.
"U Rumuniji i Bugarskoj postoje vrlo lijepe ruže, ali turska ruža je uvijek tri koraka ispred", rekla je.
Dok je islamski svijet naučno napredovao tokom srednjeg vijeka, istakla je, Evropu je opustošila "crna smrt", koja je ubila do polovine stanovništva.
Rekla je da su ljudi u to vrijeme vjerovali da bolesti dolaze od loših mirisa, što je ponovio i Urbain, te su stoga koristili parfem kao lijek i nosili bočice da se zaštite.
Ozarslan je dodala da su Evropljani tog vremena izbjegavali kupanje, vjerujući da se bolesti šire i putem vode te je naglasila da je danas turski hamam prva asocijacija širom svijeta kada se spomenu kupatila.
"Ova tradicija je Osmanlijama došla iz Rima, a Rimljanima od Grka. Naravno, seže čak do Mezopotamije. Ako danas mi, Turci, nosimo ovu tradiciju dalje, dok Francuz ili Nijemac ne, vjerujem da je to nešto na što bismo trebali biti zaista ponosni", naglasila je.
Ozarslan je nastavila, rekavši da su parfemi u srednjovjekovnoj Evropi bili izuzetno teški, ali s povratkom higijeni i ljubavi Marije Antoanete prema cvijeću, evoluirali su u lakše, cvjetnije i elegantnije oblike poznate i danas.
Dok se južnofrancuski grad Grasse ističe uzgojem cvijeća i proizvodnjom parfema, Muzej parfema "Fragonard" u Parizu vodi posjetitelje na putovanje kroz historiju mirisa tokom cijele godine.
Posjetitelji muzeja mogu saznati više o vrstama mirisa i bočicama parfema koje su se koristile u različitim epohama, kao i o eteričnim uljima koja su se koristila u njihovoj izradi.
Urbain je objasnila da je Jean-Francois Costa, koji je otvorio muzej 1983. godine, bio vlasnik parfimerije "Fragonard" u Grasseu, a ujedno i kolekcionar antičkih bočica i umjetničkih predmeta.
Rekla je da je Costa prikupio brojne predmete koji pričaju historiju parfema, skoro od njenih početaka, te da najstariji izloženi komad u muzeju datira iz perioda od oko 3.000 godina prije nove ere.