Muzej parfema "Fragonard" u Parizu ističe značaj turske ruže u francuskim mirisima.

Charlotte Urbain, direktorica kulture i komunikacija muzeja, i Nazan Ozarslan, vodič, govorile su za Anadolu o historiji muzeja i evoluciji kulture mirisa.

Ozarslan napominje da, iako Francuska ima klimu sličnu Turskoj, sastojke za parfeme nabavlja širom svijeta, vaniliju s Madagaskara, geranij iz Egipta i ruže iz turske provincije Isparta.

"U Rumuniji i Bugarskoj postoje vrlo lijepe ruže, ali turska ruža je uvijek tri koraka ispred", rekla je.

Dok je islamski svijet naučno napredovao tokom srednjeg vijeka, istakla je, Evropu je opustošila "crna smrt", koja je ubila do polovine stanovništva.

Rekla je da su ljudi u to vrijeme vjerovali da bolesti dolaze od loših mirisa, što je ponovio i Urbain, te su stoga koristili parfem kao lijek i nosili bočice da se zaštite.

Ozarslan je dodala da su Evropljani tog vremena izbjegavali kupanje, vjerujući da se bolesti šire i putem vode te je naglasila da je danas turski hamam prva asocijacija širom svijeta kada se spomenu kupatila.