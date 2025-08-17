Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u subotu je obavio telefonski razgovor s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andriijem Sybihom.

Prema turskim diplomatskim izvorima, dvojica ministara razgovarala su o samitu na Aljasci između predsjednika SAD-a i Rusije održanom u petak, u sklopu napora za okončanje rata između Rusije i Ukrajine.

Fidan je rekao da se trajni mir može postići samo kroz proces koji uključuje Ukrajinu, naglašavajući značaj predstojećeg sastanka između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u Washingtonu, 18. augusta.