17 August 2025
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u subotu je obavio telefonski razgovor s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andriijem Sybihom.
Prema turskim diplomatskim izvorima, dvojica ministara razgovarala su o samitu na Aljasci između predsjednika SAD-a i Rusije održanom u petak, u sklopu napora za okončanje rata između Rusije i Ukrajine.
Fidan je rekao da se trajni mir može postići samo kroz proces koji uključuje Ukrajinu, naglašavajući značaj predstojećeg sastanka između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u Washingtonu, 18. augusta.
Preporučeno
Turski ministar vanjskih poslova dodao je da će Turkiye nastaviti podržavati diplomatske napore za postizanje mira i da je spremna preuzeti ulogu u procesu.