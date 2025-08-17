TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Ministri vanjskih poslova Turkiye i Ukrajine razgovarali o mirovnom procesu i samitu na Aljasci
Fidan je rekao da se trajni mir može postići samo kroz proces koji uključuje Ukrajinu.
Ministri vanjskih poslova Turkiye i Ukrajine razgovarali o mirovnom procesu i samitu na Aljasci
Fidan je rekao da se trajni mir može postići samo kroz proces koji uključuje Ukrajinu. / Reuters
17 August 2025

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u subotu je obavio telefonski razgovor s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andriijem Sybihom.

Prema turskim diplomatskim izvorima, dvojica ministara razgovarala su o samitu na Aljasci između predsjednika SAD-a i Rusije održanom u petak, u sklopu napora za okončanje rata između Rusije i Ukrajine.

Fidan je rekao da se trajni mir može postići samo kroz proces koji uključuje Ukrajinu, naglašavajući značaj predstojećeg sastanka između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u Washingtonu, 18. augusta.

Preporučeno

Turski ministar vanjskih poslova dodao je da će Turkiye nastaviti podržavati diplomatske napore za postizanje mira i da je spremna preuzeti ulogu u procesu.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us