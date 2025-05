U Srebrenici je u subotu prigodnim programom i uz poruku da stravične slike masakra ne mogu biti zaboravljene obilježena 32. godišnjica zločina i masakra nad bošnjačkim civilima.

U masakru 12. aprila 1993. godine od granata ispaljenih s položaja Vojske RS ubijeno je 74 i ranjeno više od 100 Bošnjaka, koji su se u tom trenutku nalazili na igralištima ispred osnovne i srednje škole. Desetine osoba su ranjene, a mnogi su od posljedica ranjavanja umrli na putu do srebreničke bolnice i u bolnici, tako da se ukupan broj ubijenih povećao na 105.

"Bio je to strašan masakr, teško je sve riječima opisati. Slike su to koje se ne mogu zaboraviti. Igrališta, ulica pored škole, sve je to bilo od krvi. Mi možemo da upozoravamo, da govorimo o zločinu, i da pamtimo. Na kraju to nam je obaveza", rekao je Hamdija Fejzić, svjedok događaja i masakra na igralištima 12. aprila 1993. i aktuelni zamjenik načelnika opštine Srebrenica.

Uglavnom su 12. aprila 1993. ubijene osobe mlađe životne dobi i djeca, obzirom da je na igralištima bio okupljen veliki broj osoba zbog fudbalskog turnira koji se igrao tog dana.

"Bilo je to krvoproliće i mala uličica oko škole bila je crvena od krvi" rečenice su kojima je Louis Genitle, službenik UN-a opisao masakr na igralištima u Srebrenici, podsjetio je historičar Adem Mehmedović.

U okviru obilježavanja je istaknuto da do sada niko nije odgovarao za ovaj zločin.

"Mi svake godine isto ponavljamo i upozoravamo, da za ovaj zločin, ali i mnoge druge niko nije odgovarao", rekla je Fadila Efendić, predsjednica udruženja "Srebreničke majke".

Bošnjački politički predstavnici u opštini Srebrenica, predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari, predstavnici ministarstva odbrane BiH i vlade Tuzlanskog kantona, predstavnici Medžlisa IZ Srebrenica i udruženja koja okupljaju preživjele genocida, zvaničnici, kao i građani, su na ogradu igrališta stavili po jedan cvijet i odali počast žrtvama.

"Mi imamo obavezu da pamtimo, upozoravamo i sjećamo se. I danas se na ovim igralištima igraju djeca i vjerovatno nisu ni svjesna šta se sve dešavalo. Zbog njih, i generacija koje dolaze mi imamo obavezu prema Srebrenici, žrtvama i ljudima i djeci koja danas žive u ovom gradu", istakao je ministar Fadil Alić, koji se prisutnima obratio u ime Vlade tuzlanskog kantona.

Za zločin počinjen nad bošnjačkim civilima 12. aprila 1993. godine do sada niko nije odgovarao niti je pokrenut postupak pred nadležnim organima. Prije više od deset godina na igralištu je postavljena spomen ploča koja svjedoči o zločinu.

"Sve što smo čuli o ovom zločinu je samo mali dio onog šta se zapravo desilo i da je to nemoguće riječima opisati, takve scene, takve načine umiranja i ubijanja ljudi. Porazna je i činjenica da za ovaj zločin niko nije odgovarao, niti je pokrenut postupak. To je nešto na što moramo upozoravati. Mi ne želimo da se bilo kome u svijetu desi i dešava ono što se desilo na ovim igralištima", rekao je Almir Dudić, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.