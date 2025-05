Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu, koju sprovode studenti, danas je ušla u trinaesti dan. Iako protest traje, studenti su u periodu od 7 do 10 časova omogućili zaposlenima da uđu u zgradu, nakon čega je blokada nastavljena.

Do sada je zaposlenima bio omogućen pristup sudu od 7 do 11 časova, ali su studenti odlučili da to vreme od danas skrate za sat. Navode da na taj način žele da izraze nezadovoljstvo pravosudnim sistemom i njegovim postupanjem u aktuelnoj situaciji.

Danas se očekuje i odluka Apelacionog suda o eventualnom ukidanju pritvora za trojicu aktivista Pokreta slobodnih građana – Srđana Đurića, Mladena Cvijetića i Davora Stefanovića – koji su optuženi za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Studenti poručuju da zakon treba da bude temelj pravde, ali da se u praksi to često ne pokazuje.