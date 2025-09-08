SVIJET
Lavrov: Rusija nema želju da se "osveti" Zapadu
Ruski ministar vanjskih poslova kazao je da je Rusija zainteresovana za ravnopravnu saradnju sa svim zemljama, uključujući SAD.
"Oni (SAD) pokazuju sličan interes", rekao je, dodajući da Rusija i SAD mogu uspostaviti saradnju i u oblasti vještačke inteligencije. / AP
8 Septembar 2025

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u ponedjeljak je izjavio da njegova zemlja nema želju da se "osveti" Zapadu i da će Moskva pozdraviti zemlje koje su spremne da ponovo sarađuju s Rusijom.

Govoreći studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, Lavrov je rekao da Rusija nema želju da se osveti ili iskaljuje svoj bijes ni na kome, izražavajući stav Moskve da su bijes, kao i želja za osvetom, loši savjetnici.

"Kada se naši bivši zapadni partneri urazume i požele doći u Rusku Federaciju i ponovo raditi ovdje, nećemo ih odgurnuti, ali ćemo vidjeti pod kojim uslovima se to može učiniti", rekao je Lavrov.

Istakao je da je od sada potrebno riješiti pitanja koja se tiču ​​uslova pod kojima Zapad može sarađivati ​​s Moskvom na način koji ne stvara rizike za ključna područja ruske ekonomije.

Lavrov je izjavio da je Rusija spremna za dijalog i da iskreno sarađuje sa svima, što je, kako je rekao, jasno demonstrirano tokom pregovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na Aljasci prošlog mjeseca.

Samit između Putina i Trumpa u gradu Anchorageu 15. augusta bio je prvi direktan susret ruskog i američkog lidera od početka rata između Rusije i Ukrajine prije više od tri i po godine.

O samitu na Aljasci, Lavrov je rekao da je sastanak prošlog mjeseca pokazao razumijevanje sadašnje američke administracije o potrebi rješavanja svih pitanja na osnovu poštovanja međusobnih nacionalnih interesa, uključujući i rat u Ukrajini, u vezi s čime je također primijetio pažnju Washingtona na potrebu "uklanjanja temeljnih uzroka" sukoba.

Lavrov je također rekao da je Rusija zainteresovana za ravnopravnu saradnju sa svim zemljama, uključujući SAD, s kojima, kako je rekao, Moskva ima izglede za saradnju, posebno u oblastima kao što su Arktik, tečni prirodni plin i svemir.

"Oni (SAD) pokazuju sličan interes", rekao je, dodajući da Rusija i SAD mogu uspostaviti saradnju i u oblasti vještačke inteligencije.

