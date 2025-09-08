Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u ponedjeljak je izjavio da njegova zemlja nema želju da se "osveti" Zapadu i da će Moskva pozdraviti zemlje koje su spremne da ponovo sarađuju s Rusijom.

Govoreći studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, Lavrov je rekao da Rusija nema želju da se osveti ili iskaljuje svoj bijes ni na kome, izražavajući stav Moskve da su bijes, kao i želja za osvetom, loši savjetnici.

"Kada se naši bivši zapadni partneri urazume i požele doći u Rusku Federaciju i ponovo raditi ovdje, nećemo ih odgurnuti, ali ćemo vidjeti pod kojim uslovima se to može učiniti", rekao je Lavrov.

Istakao je da je od sada potrebno riješiti pitanja koja se tiču ​​uslova pod kojima Zapad može sarađivati ​​s Moskvom na način koji ne stvara rizike za ključna područja ruske ekonomije.

Lavrov je izjavio da je Rusija spremna za dijalog i da iskreno sarađuje sa svima, što je, kako je rekao, jasno demonstrirano tokom pregovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na Aljasci prošlog mjeseca.