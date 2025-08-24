Palestinski novinar ubijen je od strane izraelskih snaga na sjeveru Gaze, saopćio je Sindikat palestinskih novinara.

Nevladina organizacija je u subotu izjavila da je Khaled al Madhoun, snimatelj koji je radio za zvanični kanal Palestine TV, ubijen izraelskom vatrom u oblasti Zikim.

Al Madhoun je izvještavao iz područja gdje su se Palestinci okupili u potrazi za humanitarnom pomoći kada se incident dogodio.

Sindikat je osudio ubistvo kao dio “sistematske kampanje” protiv novinara s ciljem ušutkivanja palestinskih glasova, naglašavajući da novinari u Gazi ostaju posvećeni svojoj misiji “uprkos opasnostima.”

Sa smrću al Madhouna, broj ubijenih palestinskih novinara u Gazi od oktobra 2023. porastao je na 240, prema podacima medijskog ureda vlade u enklavi.