RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Izrael ubio još jednog palestinskog novinara dok je izvještavao o humanitarnoj pomoći u Gazi
Khaled al Madhoun je izvještavao u području gdje su se Palestinci okupili u potrazi za humanitarnom pomoći kada se incident dogodio.
Izrael ubio još jednog palestinskog novinara dok je izvještavao o humanitarnoj pomoći u Gazi
Broj ubijenih palestinskih novinara u Gazi od oktobra 2023. porastao je na 240. / AP
24 August 2025

Palestinski novinar ubijen je od strane izraelskih snaga na sjeveru Gaze, saopćio je Sindikat palestinskih novinara.

Nevladina organizacija je u subotu izjavila da je Khaled al Madhoun, snimatelj koji je radio za zvanični kanal Palestine TV, ubijen izraelskom vatrom u oblasti Zikim.

Al Madhoun je izvještavao iz područja gdje su se Palestinci okupili u potrazi za humanitarnom pomoći kada se incident dogodio.

Sindikat je osudio ubistvo kao dio “sistematske kampanje” protiv novinara s ciljem ušutkivanja palestinskih glasova, naglašavajući da novinari u Gazi ostaju posvećeni svojoj misiji “uprkos opasnostima.”

Sa smrću al Madhouna, broj ubijenih palestinskih novinara u Gazi od oktobra 2023. porastao je na 240, prema podacima medijskog ureda vlade u enklavi.

Preporučeno

Najsmrtonosniji rat za novinare

Ranije ovog mjeseca, Izrael je ubio šest novinara, od kojih je pet bilo dio Al Jazeere, u napadu na njihov šator u blizini bolnice Al Shifa u Gazi.

Novinari u Gazi su više puta bili meta izraelskih napada, hapšenja i prijetnji, uprkos međunarodnim upozorenjima, što posmatrači opisuju kao pokušaje da se utiša izvještavanje o ratu.

Od oktobra 2023. Izrael je ubio više od 62.600 Palestinaca, većinom žena i djece, u Gazi. Rat Izraela je devastirao enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s optužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us