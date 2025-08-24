Palestinski novinar ubijen je od strane izraelskih snaga na sjeveru Gaze, saopćio je Sindikat palestinskih novinara.
Nevladina organizacija je u subotu izjavila da je Khaled al Madhoun, snimatelj koji je radio za zvanični kanal Palestine TV, ubijen izraelskom vatrom u oblasti Zikim.
Al Madhoun je izvještavao iz područja gdje su se Palestinci okupili u potrazi za humanitarnom pomoći kada se incident dogodio.
Sindikat je osudio ubistvo kao dio “sistematske kampanje” protiv novinara s ciljem ušutkivanja palestinskih glasova, naglašavajući da novinari u Gazi ostaju posvećeni svojoj misiji “uprkos opasnostima.”
Sa smrću al Madhouna, broj ubijenih palestinskih novinara u Gazi od oktobra 2023. porastao je na 240, prema podacima medijskog ureda vlade u enklavi.
Najsmrtonosniji rat za novinare
Ranije ovog mjeseca, Izrael je ubio šest novinara, od kojih je pet bilo dio Al Jazeere, u napadu na njihov šator u blizini bolnice Al Shifa u Gazi.
Novinari u Gazi su više puta bili meta izraelskih napada, hapšenja i prijetnji, uprkos međunarodnim upozorenjima, što posmatrači opisuju kao pokušaje da se utiša izvještavanje o ratu.
Od oktobra 2023. Izrael je ubio više od 62.600 Palestinaca, većinom žena i djece, u Gazi. Rat Izraela je devastirao enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s optužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.