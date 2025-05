Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznio je na centralnom skupu u okviru trodnevnog sabora "Ne damo Srbiju" ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu pet zahtjeva od kojih je prvi da nadležni organi i institucije u okviru svojih nadležnosti pokrenu odgovarajuće postupke i preduzmu mjere kako bi se uspostavio red i mir u državi i da se upostavi puno poštovanje ustava i zakona i osigura bezbjednost države i njenih građana.

"Zahtevamo da se utvrdi pravna odgovornost svih lica koja su učestovala u vandalskim nasrtajima i napadima na građane prilikom njihovih mirnih okupljanja u Srbiji. Zahtevamo od nadležnih organa i institucija, pre svega od nadležnih tužilaštava, da u okviru svojih nadležnosti pokrenu odgovarajuće postupke kako bi se uspostavio red i mir u državi, posebno zahtevamo da se uspostavi puno poštovanje Ustava i zakona", naveo je Vučić.

Među zahtjevima je i da se svakom đaku i studentu omogući da se školuje i studira ukoliko to želi, kao i da se otkriju počinioci, podstrekači i pomagači u vršenju aktivnosti koje podrazumijevaju napade na vitalne državne institucije i objekte i da se spriječi preduzimanje takvih aktivnosti u budućnosti.

Vučić je poručio da se "časna i poštena Srbija podigla i da neće više da trpi maltretiranje, da hoće da se bori demokratski i mirno, ali da se više nikoga ne plaši."

Navodeći da više nema straha, Vučić je poručio onima koji bi da provode “obojenu revoluciju” da "neće više nikoga nekažnjeno da biju."

Nova energija i snaga

Obraćajući se tokom centralnog skupa pozvao je prisutne da budu tihi kako bi svi mogli da čuju tišinu i da vide kako ti ljudi pažljivo slušaju, "jer su zabrinuti za Srbiju."

Vučić je izjavio da je svenarodni pokret potreban zbog nove energije i snage, ali i da "nas podseti na najvažnije vrednosti u našem društvu, kao i zato što je potreban plan razvoja Srbije do 2035. godine."

"Potrebna nam je nova energija i snaga. Potreban nam je novi plan ne više samo do 2027. već do 2035. i zato je sada tu pokret", rekao je Vučić.

Izjavio je da su blokade proteklih mjeseci nanijele mnogo štete Srbiji, ali da će se država boriti da, bez obzira na sve, u ovoj godini bude među prve tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi i da je zato važno da nova vlada brzo bude izabrana.

"Zbog toga je potrebno da budemo ujedinjeni, snažni i da guramo našu zemlju napred. Zato je važno da imamo planove i da govorimo o svemu. Zato je važno da brzo dobijemo novu vladu, zato je važno da ministri budu posvećeni i kada ministar nije dobar da se menja", rekao je Vučić.

Sačuvati mir

Srbijanski predsjednik je naveo i da Srbija mora da sagleda svoju poziciju u svijetu, kao i da čuva Kosovo, ali i da bude uz svoj narod u Republici srpskoj.

"Uvek ćemo morati da štitimo pravo našeg naroda ne mešajući se nikome u njihove unutrašnje stvari i da u Crnoj Gori mogu da govore svojim srpskim jezikom onako kako su im i pradedovi i dedovi i očevi govorili", rekao je Vučić.

Napad spolja

Predsjednik Srbije je izjavio da je završeno sa “obojenom revolucijom” i da su demonstranti napravili ključnu grešku, jer Srbi nikada neće dozvoliti da im neko ruši državu.

"Napad na Srbiju nije krenuo iz Srbije, on je došao spolja i nemojte da imate bilo kakvih iluzija. On je došao spolja, jer neki iz inostranstva ne žele da vide slobodnu, nezavisnu i suverenu Srbiju. Ne žele da vide zemlju koja će sama da donosi svoje odluke. Oni žele da mi budemo poput onih od 2000. do 2012, samo slepi poslušnici i oni koji će da sprovode tuđu politiku. A Srbin i građani Srbije hoće da imaju svoju politiku", rekao je Vučić.

Istakao je da Srbi nisu brojčano veliki narod, ali da je uvijek bio slobodan i slobodarski narod koji je želio sam da donosi svoje odluke i da će tako uvijek biti i u budućnosti, jer, kako je rekao, "ne možete da slomite kičmu srpskom narodu."

"Možda bi im sve prošlo, možda bi im obojena revolucija prošla. A onda su napravili ključnu grešku. U svoj toj velikoj agresiji, ogromnim napadima, ljudi su videli da su krenuli da nam ruše državu. A sve Srbinu možete da dirate, ali imamo jednu divnu osobinu, kakvu mnogi narodi nemaju na svetu. A to je kad nam neku državu dirne i kada vidimo da hoće da nam sruše državu, tada se svi ujedinimo, tada svi krenemo za našom trobojkom crveno-plavo-belom i ne damo nikome da nam državu sruši", rekao je Vučić.

On je poručio da "nećemo dati ni onima spolja, ni onima iznutra da nam državu sruše."

"I da vam kažem, završeno je sa njihovom obojenom revolucijom. Mogu da se šetkaju koliko god hoće. Nema ništa od toga. Završeno je sa njihovom obojenom revolucijom", istakao je Vučić.

Prema procjenama srbijanske policije na skupu je prisustvovalo 145.000 ljudi.

S druge strane, u Novom Pazaru je u toku protest studenata u blokadi koji bi trebao trajati do 23 sata.

Nakon pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, u kome je poginulo 16 ljudi pokrenut je talas masovnih protesta širom Srbije, koje proteklih mjeseci predvode studenti u blokadi koji traže da odgovornost vlasti i pravilan rad institucija.

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u subotu da su blokade zemlju već koštale 700 miliona eura investicija.