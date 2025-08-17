SVIJET
1 minuta čitanja
Njemački kancelar će posjetiti Vašington radi razgovora o Ukrajini s Trumpom i Zelenskim
Posjeta Friedricha Merza, nakon nedavnog sastanka predsjednika Trumpa s Putinom na Aljasci, ima za cilj razgovore o mirovnim naporima i sigurnosnim garancijama.
Merz će razgovarati o trenutnim mirovnim naporima s šefovima država i vlada te naglasiti interes Njemačke za brzi mirovni sporazum. / DPA
17 August 2025

Njemački kancelar Friedrich Merz posjetit će Vašington u ponedjeljak kako bi se pridružio ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom i drugim evropskim liderima na ključnim razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, saopćila je njemačka vlada u nedjelju.

„Putovanje služi kao razmjena informacija s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon njegovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci,“ rekao je portparol vlade Stefan Kornelius u izjavi.

„Kancelar Merz će razgovarati o trenutnim mirovnim naporima s šefovima država i vlada te naglasiti interes Njemačke za brzi mirovni sporazum,“ dodao je.

Preporučeno

Prema riječima Korneliusa, razgovori će se fokusirati na nekoliko ključnih pitanja, uključujući sigurnosne garancije, teritorijalna pitanja i „nastavak podrške Ukrajini u odbrani od ruske agresije.“

Portparol je dodao da će lideri razgovarati i o načinima kako „zadržati pritisak sankcija“ protiv Rusije kako bi se Moskva motivirala na diplomatsko rješenje.

