Njemački kancelar Friedrich Merz posjetit će Vašington u ponedjeljak kako bi se pridružio ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom i drugim evropskim liderima na ključnim razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, saopćila je njemačka vlada u nedjelju.

„Putovanje služi kao razmjena informacija s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon njegovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci,“ rekao je portparol vlade Stefan Kornelius u izjavi.

„Kancelar Merz će razgovarati o trenutnim mirovnim naporima s šefovima država i vlada te naglasiti interes Njemačke za brzi mirovni sporazum,“ dodao je.