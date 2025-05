Energoinvest d.d. Sarajevo i turska firma Ares Trafo Ekipmanlari potpisali su ugovor o strateškom partnerstvu u četvrtak, čime je zvanično pokrenuta proizvodnja transformatora pod brendom Energoinvesta u Bosni i Hercegovini.

U prvoj fazi, Energoinvest će koristiti kapacitete postojeće fabrike Ares Trafo u Visokom, gdje će se mjesečno proizvoditi 180 transformatora snage do 7MVA. U drugoj fazi planirana je izgradnja zajedničke fabrike u Sarajevu, s kapacitetom od 320 transformatora mjesečno do 110MVA. Kada projekat dostigne puni kapacitet, predviđeno je zapošljavanje do 250 radnika.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su predstavnici kompanija, kao i zvaničnici Vlade Federacije BiH.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić ocijenio je da se Energoinvest vraća na „puteve stare slave“.

"Gigant prijeratni, koji je bio prisutan u 109 zemalja svijeta sa svojim proizvodima, danas je to puno manje, devet zemalja, znamo zašto, agresija su učinili svoje, ali u svakom slučaju daćemo sve od sebe i mi kao vlada i izuzetno sam ponosan i zadovoljan s onim što manažment Energoinvesta radi", poručio je Nikšić.

Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Vedran Lukić naglasio je kako je ovo „historijski dan za Visoko, Federaciju i cijelu Bosnu i Hercegovinu“, podsjećajući također na slavnu industrijsku prošlost Energoinvesta.

Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić poručio je da je ovo prekretnica za kompaniju i cijeli energetski sektor BiH.

„Vraćamo se na velika tržišta, osvajamo nova i gradimo temelje za dugoročnu ekspanziju“, poručio je Ustamujić.

Direktor Ares Trafo Osman Acar naglasio da je ovo više od poslovnog poduhvata, ulaganje u ljude, znanje i izgradnju budućnosti.

"Ova saradnja će biti dokaz da ovdje u Bosni i Hercegovini, zajedno sa Energoinvestom, vjerujemo da ćemo stvoriti proizvod svjetske klase koji povezuje ljude i pokreće budućnost", poručio je Acar.

Ovim partnerstvom Energoinvest, ne samo da obnavlja svoju industrijsku proizvodnju već postavlja temelje za jačanje domaće energetske opreme i širenje na međunarodna tržišta, naveli su iz kompanije.