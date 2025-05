Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da predstoje "interesantni dani" za SAD i Iran dok on nastoji ili pregovarati o novom nuklearnom sporazumu s Teheranom, ili slijediti "drugu opciju", što je vjerovatna aluzija na vojnu akciju.

Trump je novinarima u Ovalnom uredu rekao da je sljedeća stvar o kojoj će razgovarati Iran, obećavši da će "pred nama biti nekoliko zanimljivih dana".

Komentari su uslijedili samo nekoliko sati nakon što je Trump u intervjuu za "Fox Business Network" rekao da je poslao pismo iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Khameneiju pozivajući na nuklearne pregovore.

"Došli smo do završnih poteza s Iranom. To će biti zanimljivo vrijeme, a vidjet ćemo šta će se desiti. Ali, došli smo do posljednjih trenutaka. Ne smijemo im dozvoliti da imaju nuklearno oružje", rekao je Trump.

Najavio je da će se s Iranom nešto dogoditi vrlo brzo, izražavajući nadu da će postići mirovni sporazum.

"Ne govorim iz snage ili slabosti. Samo kažem da bih radije vidio mirovni sporazum nego drugi, ali drugi će riješiti problem", dodao je.

Iranska stalna misija pri UN-u u New Yorku odgovorila je na pitanje o Trumpovoj izjavi da je poslao pismo Khameneiju, rekavši da do sada nisu dobili takvo pismo, prenose iranski mediji.

Khamenei je ranije zabranio pregovore s Trumpovom administracijom, koju je opisao kao "nepouzdanu".

Visoki iranski zvaničnici, uključujući predsjednika Masouda Pezeshkiana i ministra vanjskih poslova Abbasa Aragchija, često su govorili da neće pregovarati sa SAD-om pod pritiskom i prijetnjama.

"Sve dok se američka politika maksimalnog pritiska i prijetnji nastavlja, nećemo ulaziti u direktne pregovore sa SAD-om", rekao je Aragchi u intervjuu u Jedi, u Saudijskoj Arabiji, u petak.