Rat u Ukrajini, ruska agresija treba da završi, ali ne bilo kakvim kompromisom, već pravednim i trajnim mirom koji garantira sigurnost istočne Evrope i cijelog NATO saveza, poručio je poljski predsjednik Andrzej Duda.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović primio je u utorak na Pantovčaku u Zagrebu predsjednika Poljske Andrzeja Dudu.

Milanović je kazao kako je s poljskim kolegom ramijenio mišljenja o "bolnim i naizgled nerješivim problemima današnje evropske sigunrosti".

“Nisam ja taj, niti je Hrvatska ta koja to može riješiti, ali bojim se da ni Poljska ne može sama. Trebat će puno strpljenja i vremena da se te stvari dovedu u red. I tu bih, što se tiče tog dijela razgovora, a on je vjerojatno u ovom trenutku najinteresantniji, i stao”, rekao je Milanović.

Hrvatski predsjednik je kazao kako ga raduje da su odnosi između Hrvatske i Poljske na "visokoj razini razumijevanja" te "zdravi i prijateljski".

Osvrnuvši se i na rusko-ukrajinski sukob, Milanović je rekao da će se "rat u Ukrajini, nažalost, završiti ne na pravedan način", dodajući da je to "nerealno".

“Vratit ćemo se prostoru realpolitike kakav nismo poznavali zadnjih 30 godina, to će biti jedini način da opstanemo. Rusija neće otići tamo gdje jest, Rusija i Poljska u sljedećih 100 godina neće biti prijatelji, kažem 100 godina, 50 godina sigurno neće biti prijatelji, u takvim okolnostima morat ćemo živjeti”, poručio je Milanović.

Zahvalivši Milanoviću na gostoprimstvu, Duda je zahvalio također i na tome što su hrvatski vojnici prisutni u kontingentu NATO-a u Poljskoj.

“Mislim da Hrvatska i hrvatski vojnici pokazuju svojom prisutnošću to da smo ujedinjeni u savezu, posebno otkako je NATO prisutan u Poljskoj, na istočnom krilu NATO-a. Drago nam je da su hrvatski vojnici prisutni u tom kontingentu. Zamolio sam gospodina predsjednika da se broj hrvatskih vojnika s vremenom poveća”, rekao je.

Duda je rekao kako je prenio Milanoviću da, ukoliko Hrvatskoj bude trebala podrška u zaštiti granica, Poljska stoji na raspolaganju da pomogne.

“Smatramo da je to i naša saveznička obaveza, i u okviru NATO-a, jer policija, granična straža, nije vojna struktura, ali u svakom slučaju, ako bi vam trebala podrška, poljski granični stražari su tu i dobro su opremljeni i obučeni”, poručio je Duda.

Naveo je da su razgovarali i o rusko-ukrajinskom sukobu, te kako se stavovi Hrvatske i Poljske u tom pogledu podudaraju.

“Mi želimo da taj rat završi i da ruska agresija prestane, ali želimo da završi pravednim i trajnim mirom. To znači da će države istočnog krila NATO-a i Evropa moći mirno živjeti i da se rat neće vratiti u Ukrajinu. To zahtijeva stvaranje specifičnih uvjeta i dobre temelje za pregovore. Nadam se da ćemo uspjeti to realizirati u kratkom vremenu, jer za nas je bitno da taj rat završi”, rekao je Duda.