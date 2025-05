Aleksandar Vučić izjavio je kako administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa neće promijeniti stav po pitanju sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Predsjednik Srbije je rekao kako bi taj stav mogao da se promijeni jedino ukoliko dođe do velikog dogovora po pitanju rusko-ukrajinskog rata.

"Sumnjam da je taj dogovor moguć u ovom trenutku. I ako me pitate kada će doći do nekakvog rešenja, ja mislim da će do rešenja doći kada jedna strana bude mnogo slabija i kada to bude toliko očigledno da će da moli za prekid sukoba", rekao je Vučić u TV intervjuu, prenosi Tanjug.

On je kazao kako je moguće, ali da "nije realno" da dođe do sastanka Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beogradu.

"Mi smo to ponudili da nam neko ne kaže da nismo ponudili, ali ne zaboravite da to za Putina nije laka opcija zato što mora da preleće preko NATO zemalja u koje nema poverenje. Nije njemu problem da eventualno ode u Tursku (Turkiye), jer se graniči na različite načine sa turskim vazdušnim prostorom", rekao je Vučić u intervjuu za TV Informer.

Sankcije NIS-u najavljene su u januaru od strane Ministarstva finansija SAD-a zbog povezanosti sa ruskom državnom kompanijom Gazprom Neft, koja je većinski vlasnik NIS-a. Sankcije su trebale stupiti na snagu 27. februara, ali su odložene do 28. marta.