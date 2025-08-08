Ilegalni izraelski doseljenici blokirali kamione pomoći za Gazu
Ilegalni izraelski doseljenici u Hebronu blokirali su 5. augusta kamione koji su prevozili vitalnu humanitarnu pomoć Palestincima u Gazi, dok izraelska blokada i okupacija opkoljene enklave i dalje traju.
13 sati prošlost
