Američki predsjednik Donald Trump kazao je u ponedjeljak da je rekao izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da "mora biti razuman" u svim sporovima koje ima s Turkiye, dodavši kako on ima odličan odnos s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

„Imam odlične odnose s čovjekom po imenu Erdogan. Jeste li čuli za njega? On se meni sviđa i njemu se sviđam ja i znam da će se (zbog toga) novinari jako naljutiti. Nikad nismo imali problema, a prošli smo kroz mnogo toga. Uvijek smo, kao što se sjećate, vraćali našeg ministra iz Turkiye. I ovo je bila velika stvar u to vrijeme i vratili smo ga i rekao sam premijeru, rekao sam Bibi ako imate problem sa Turkiye, stvarno mislim da ću to moći riješiti, znate da imam vrlo, vrlo dobar odnos sa Turkiye i sa njihovim liderom, i mislim da ćemo to moći riješiti“, te se potom obratio direktno Netanyahuu:

„Bilo koji problem koji imaš s Turkiye, mislim da ga mogu riješiti. Mislim, sve dok si razuman – moraš biti razuman. Mi moramo biti razumni“, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu gdje je ugostio Netanyahua.