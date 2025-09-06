Aktivisti učesnici Globalne flotile Sumud ponovo su uputili apel za međunarodnu zaštitu nakon što je vlada Velike Britanije u subotu odbila pružiti sigurnosne garancije.

Flotila, koja je isplovila prema blokiranoj Gazi s ciljem dostave humanitarne pomoći, okuplja desetine aktivista iz 44 zemlje, uključujući i delegaciju iz Velike Britanije.

Volonteri su ranije pozvali britansku vladu da ih „podrži“ i „zaštiti“ u slučaju presretanja od strane izraelskih snaga, što se dogodilo i tokom posljednje dvije flotile, izvijestio je škotski dnevnik The National.

Premijer Keir Starmer izjavio je u srijedu da vlada neće pružiti zaštitu britanskim državljanima na brodu.

Organizatori flotile u novom obraćanju pozvali su vlade, Ujedinjene nacije i međunarodne posmatrače da „čvrsto stanu uz njih i garantuju siguran prolaz“.

„Globalna flotila Sumud ujedinjena je u svojoj humanitarnoj misiji da dostavi prijeko potrebnu hranu, vodu i medicinske zalihe palestinskom narodu koji preživljava katastrofalan genocid, glad i zdravstvenu krizu uzrokovanu nezakonitom izraelskom opsadom Gaze“, poručio je glasnogovornik flotile.