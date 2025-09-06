Aktivisti učesnici Globalne flotile Sumud ponovo su uputili apel za međunarodnu zaštitu nakon što je vlada Velike Britanije u subotu odbila pružiti sigurnosne garancije.
Flotila, koja je isplovila prema blokiranoj Gazi s ciljem dostave humanitarne pomoći, okuplja desetine aktivista iz 44 zemlje, uključujući i delegaciju iz Velike Britanije.
Volonteri su ranije pozvali britansku vladu da ih „podrži“ i „zaštiti“ u slučaju presretanja od strane izraelskih snaga, što se dogodilo i tokom posljednje dvije flotile, izvijestio je škotski dnevnik The National.
Premijer Keir Starmer izjavio je u srijedu da vlada neće pružiti zaštitu britanskim državljanima na brodu.
Organizatori flotile u novom obraćanju pozvali su vlade, Ujedinjene nacije i međunarodne posmatrače da „čvrsto stanu uz njih i garantuju siguran prolaz“.
„Globalna flotila Sumud ujedinjena je u svojoj humanitarnoj misiji da dostavi prijeko potrebnu hranu, vodu i medicinske zalihe palestinskom narodu koji preživljava katastrofalan genocid, glad i zdravstvenu krizu uzrokovanu nezakonitom izraelskom opsadom Gaze“, poručio je glasnogovornik flotile.
Poseban apel, koji je potpisalo više od 140 izabranih predstavnika iz različitih zemalja, ali nijedan iz Velike Britanije, poziva na uspostavu humanitarnog koridora i zaštitu učesnika.
Apel dolazi u trenutku kada je izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir zaprijetio da će volontere flotile označiti kao „teroriste“ i zaplijeniti njihova plovila, prema navodima medija.
Prethodne humanitarne flotile, Madleen i Handala, presrele su izraelske snage, a učesnici su bili pritvoreni i potom deportovani.
Portparol za vanjske poslove Škotskih Zelenih Patrick Harvie osudio je stav britanske vlade, nazvavši ga „sramotnim“. Istakao je da Starmer ima „moralnu i pravnu obavezu“ podržati humanitarne misije.
„Ovo su bila plovila koja su nosila hranu za bebe, pelene i medicinske zalihe. Nepružanje pomoći obilježit će našu zemlju sramotom za generacije“, kazao je Harvie.