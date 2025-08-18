Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjarto optužio je Evropsku uniju (EU) i Ukrajinu da tri i po godine pokušavaju uvući njegovu zemlju u rat u Ukrajini, tvrdeći kako je Ukrajina "ponovo napala" naftovod.

“Ukrajina je ponovo napala naftovod koji vodi prema Mađarskoj, prekinuvši isporuke. Ovaj posljednji udar na našu energetsku sigurnost je skandalozan i neprihvatljiv!“, naveo je Szijjarto u objavi na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da ga je ruski zamjenik ministra energetike Pavel Sorokin informisao da stručnjaci rade na obnovi trafostanice neophodne za rad naftovoda, ali da se za sada ne zna kada će isporuke biti nastavljene.