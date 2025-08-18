Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjarto optužio je Evropsku uniju (EU) i Ukrajinu da tri i po godine pokušavaju uvući njegovu zemlju u rat u Ukrajini, tvrdeći kako je Ukrajina "ponovo napala" naftovod.
“Ukrajina je ponovo napala naftovod koji vodi prema Mađarskoj, prekinuvši isporuke. Ovaj posljednji udar na našu energetsku sigurnost je skandalozan i neprihvatljiv!“, naveo je Szijjarto u objavi na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
Dodao je da ga je ruski zamjenik ministra energetike Pavel Sorokin informisao da stručnjaci rade na obnovi trafostanice neophodne za rad naftovoda, ali da se za sada ne zna kada će isporuke biti nastavljene.
“Ovi ponovljeni ukrajinski napadi na naše energetske izvore imaju isti cilj, da nas uvuku u rat. Međutim, budimo jasni, ovo nije naš rat. Nemamo nikakve veze s njim, i dok smo mi na vlasti, Mađarska će ostati po strani“, poručio je mađarski ministar.
Na kraju je uputio i upozorenje ukrajinskim vlastima.
“Električna energija iz Mađarske igra ključnu ulogu u snabdijevanju vaše zemlje“, naveo je Szijjarto.