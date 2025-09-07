Japanski premijer Shigeru Ishiba odlučio je podnijeti ostavku nakon poraza njegove vladajuće koalicije na izborima za gornji dom, izvijestio je u nedjelju javni emiter NHK.

Ishiba se suočio s kritikama unutar vladajuće Liberalno-demokratske stranke (LDP) nakon njenog poraza na izborima za gornji dom 20. jula.

U utorak, tokom zajedničkog plenarnog sastanka zastupnika iz oba doma parlamenta, Ishiba se izvinio zbog rezultata izbora.

"To je moja odgovornost kao predsjednika LDP-a i ne mogu to izbjeći", rekao je Ishiba, dodajući da "nema namjeru da se drži" svoje pozicije i da će "donijeti odgovarajuću odluku u odgovarajuće vrijeme".