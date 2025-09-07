Japanski premijer Shigeru Ishiba odlučio je podnijeti ostavku nakon poraza njegove vladajuće koalicije na izborima za gornji dom, izvijestio je u nedjelju javni emiter NHK.
Ishiba se suočio s kritikama unutar vladajuće Liberalno-demokratske stranke (LDP) nakon njenog poraza na izborima za gornji dom 20. jula.
U utorak, tokom zajedničkog plenarnog sastanka zastupnika iz oba doma parlamenta, Ishiba se izvinio zbog rezultata izbora.
"To je moja odgovornost kao predsjednika LDP-a i ne mogu to izbjeći", rekao je Ishiba, dodajući da "nema namjeru da se drži" svoje pozicije i da će "donijeti odgovarajuću odluku u odgovarajuće vrijeme".
Nakon izbornog poraza, Ishiba je prethodno odbio višestruke pozive unutar svoje stranke da se povuče, signalizirajući namjeru da ostane na funkciji.
Ishiba, koji je postao premijer prošlog oktobra, obećao je da će se pozabaviti inflacijom i zalagati za stranačke reforme. LDP je upleten u niz skandala s prikupljanjem političkih sredstava.
Nedugo nakon što je preuzeo dužnost, LDP i njen koalicioni partner Komeito izgubili su većinu na izborima za Donji dom, a u julu koalicija nije uspjela osigurati većinu ni u Gornjem domu.
S rastućim pritiskom na Ishibu da preuzme odgovornost za neuspjeh, očekivalo se da će LDP u ponedjeljak odlučiti hoće li održati vanrednu utrku za lidera.