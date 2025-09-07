Više od 400 ljudi uhapšeno je u Londonu u subotu tokom napetog protesta u znak podrške grupi Palestinska akcija, koja je zabranjena prema zakonima o terorizmu, saopštila je policija.

Nekoliko stotina ljudi protestovalo je ispred britanskog parlamenta, a neki su nosili transparente na kojima je pisalo: "Protivim se genocidu. Podržavam Palestinsku akciju."

Metropolitanska policija Londona (Met) izjavila je u saopštenju kasno u subotu da je "uhapšeno više od 425 ljudi... u vezi s protestom".

"Većina ovih hapšenja izvršena je zbog podrške zabranjenoj organizaciji", navela je policija.

Polly Smith, 74-godišnja penzionerka, izjavila je da oni koji su prisustvovali skupu "nisu teroristi", dodajući: "Zabrana mora biti ukinuta."

Nigel, 62-godišnji direktor kompanije za reciklažu, koji nije želio otkriti svoje prezime, rekao je da je zabrana koju je vlada uvela u julu "potpuno neprikladna".

"Trebali bi više vremena posvetiti pokušajima da zaustave genocid, umjesto da zaustavljaju demonstrante", rekao je prije nego što je uhapšen, dok su demonstranti policiji uzvikivali "Sram vas bilo!".