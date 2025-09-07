Više od 400 ljudi uhapšeno je u Londonu u subotu tokom napetog protesta u znak podrške grupi Palestinska akcija, koja je zabranjena prema zakonima o terorizmu, saopštila je policija.
Nekoliko stotina ljudi protestovalo je ispred britanskog parlamenta, a neki su nosili transparente na kojima je pisalo: "Protivim se genocidu. Podržavam Palestinsku akciju."
Metropolitanska policija Londona (Met) izjavila je u saopštenju kasno u subotu da je "uhapšeno više od 425 ljudi... u vezi s protestom".
"Većina ovih hapšenja izvršena je zbog podrške zabranjenoj organizaciji", navela je policija.
Polly Smith, 74-godišnja penzionerka, izjavila je da oni koji su prisustvovali skupu "nisu teroristi", dodajući: "Zabrana mora biti ukinuta."
Nigel, 62-godišnji direktor kompanije za reciklažu, koji nije želio otkriti svoje prezime, rekao je da je zabrana koju je vlada uvela u julu "potpuno neprikladna".
"Trebali bi više vremena posvetiti pokušajima da zaustave genocid, umjesto da zaustavljaju demonstrante", rekao je prije nego što je uhapšen, dok su demonstranti policiji uzvikivali "Sram vas bilo!".
Došlo je do sukoba između policajaca i demonstranata koji su pokušali spriječiti hapšenja. Više od 25 ljudi uhapšeno je zbog navodnih "napada na policajce i drugih prekršaja javnog reda", saopštio je Met.
Zamjenica pomoćnika komesara Claire Smart izjavila je da su policajci bili izloženi "nepodnošljivim" napadima, uključujući udarce, šutiranje i pljuvanje.
"Naša uloga u kontekstu protesta ostaje... provoditi zakon i osigurati da oni koji ostvaruju svoje pravo na protest to mogu učiniti sigurno", rekla je.
Palestine Action je zabranjena prema britanskom Zakonu o terorizmu iz 2000. godine.
Kritičari, uključujući Ujedinjene nacije i nekoliko kampanjskih grupa, osudili su zabranu kao pravno prekoračenje i prijetnju slobodi govora.
Više od 800 ljudi već je uhapšeno prije subotnjeg protesta, a 138 ih je optuženo za podršku ili poticanje podrške zabranjenoj organizaciji.
Većina se suočava sa šest mjeseci zatvora ako budu osuđeni, dok organizatori protesta mogu biti osuđeni na do 14 godina zatvora ako budu proglašeni krivima.