Ambasada Njemačke u BiH: Neprihvatljiva izjava Dodika u Moskvi
Izjava bivšeg predsjednika RS Milorada Dodika, koju je dao u Moskvi 9. septembra, ponovo sadrži neprihvatljiva i uvredljiva historijska poređenja - saopćeno je iz Ambasade Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini.
Pozivaju sve u Bosni i Hercegovini da se distanciraju od tog načina izražavanja Dodika i da na pristojan način sarađuju s međunarodnom zajednicom. / FENA
11 Septembar 2025

Pozivaju sve u Bosni i Hercegovini da se distanciraju od tog načina izražavanja Dodika i da na pristojan način sarađuju s međunarodnom zajednicom.

Njemačka ambasada u BiH podsjeća da je visokog predstavnika Christiana Schmidta nominovala Njemačka, a izabrao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, počevši od Rezolucije 1031 (1995).

“Kao konačni autoritet za donošenje obavezujućih odluka o potrebnim mjerama za implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma njegova ovlaštenja proizilaze iz Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP) i redovno ih je potvrđivalo Vijeće sigurnosti UN-a od 1998. godine, uključujući i Rezoluciju 1144. Ustavni sud BiH također je eksplicitno priznao ovlaštenja visokog predstavnika” – podsjećaju iz te ambasade. 

IZVOR:FENA
