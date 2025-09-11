Pozivaju sve u Bosni i Hercegovini da se distanciraju od tog načina izražavanja Dodika i da na pristojan način sarađuju s međunarodnom zajednicom.

Njemačka ambasada u BiH podsjeća da je visokog predstavnika Christiana Schmidta nominovala Njemačka, a izabrao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, počevši od Rezolucije 1031 (1995).