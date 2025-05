Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je evropskim čelnicima u Briselu rekao da će Srbija biti apsolutno posvećena putu ka Evropskoj uniji (EU) i više nego što je bila do sada.

Vučić je u Briselu imao radnu večeru s psredsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Layen.

U obraćanju novinarima je kazao da su razgovarali o strateškom putu Srbije ka EU kao i o situaciji u Srbiji.

"Ali sam rekao, također, da očekujem da uskoro ili imamo odluku o formiranju nove vlade ili imamo odluku o novim izborima", rekao je Vučić.

Dodao je da je sagovornicima rekao i da nikakvog zvučnog topa nije bilo na nedavnom protestu u Beogradu i da su spremni da se to provjeri na svaki način.

"Rekao sam mojim domaćinima da nikakvog zvučnog topa nije bilo, da smo spremni da to provjerimo na svaki način, da ćemo pružiti odgovor i Evropskom sudu za ljudska prava, bez obzira što to nigdje u Evropi nije zabranjeno za korištenje. U Sjedinjenim Američkim Državama ga gotovo svakodnevno koriste, a mi ga nismo koristili, nemamo šta da krijemo i u potpunosti smo otvoreni da se to vidi i sagleda na svaki mogući način", rekao je Vučić.

Dodao je da se nada da će u tom kontekstu tim ruskog FSB doći u Beograd u naredna dva-tri dana, a da se nada da će za sedam-osam dana stići i tim američkog FBI-ja.

Smatra da su evropski zvaničnici mogli da vide koliko su vlasti Srbije imale strpljenja i uložile napora da očuvaju mir.

"U najboljoj želji i najboljoj namjeri da Srbija ide naprijed, da se prilike stabiliziraju, da se djeca vrate u školu, da ljudi počnu normalno da rade i da se prekine s besmislenim blokadama i uništavanjem srpske ekonomije", rekao je Vučić.

Na kraju je zaključio da je veoma zadovoljan razgovorom koje je imao s Costom i Von der Layen.

"Zadovoljan sam i vjerujem da je ovaj razgovor mnogo značio za budućnost Srbije i vjerujem da će se to tek vidjeti u bliskoj budućnosti", kazao je Vučić.