Problematična je ova potpuna neoperativnost Organizacije Ujedinjenih nacija, rekla je slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar.

"To govorim puno puta u međunarodnim odnosima, a ovo je jedini multilateralni forum koji imamo, gdje se treba i naravno govoriti o miru i sigurnosti i stabilnosti ove planete, ali nažalost tamo se vodi hibridni rat s vetom. To su stvari o kojima trebamo razgovarati u budućnosti, pronaći rješenja kako bi Vijeće sigurnosti postalo operativnije, a posljedično i Ujedinjene nacije", rekla je Pirc Musar u intervjuu za Radio Slovenija.

Slovenska predsjednica naglasila je kako u svijetu još traje 55 oružanih sukoba, najviše od Drugog svjetskog rata.

"Rat u Ukrajini ubio je 1.000.000 ljudi s obje strane, većinom vojnika, a oko 32.000 civilnih žrtava. U Palestini, u Gazi više je od 45.000 žrtava u jednoj godini samo među civilima, od kojih su većina djeca i žene. Ove nam brojke, naravno, govore koliko je sukob u Gazi užasno drugačiji i kako u oba slučaja, u oba sukoba, UN postaje sve nemoćniji. Da, o miru se mora govoriti, ali mir mogu postići samo ljudi, državnici. Danas, nažalost, još uvijek ne vidim svjetlo na kraju tunela, ne znam ni hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ikada moći sjesti za isti sto. Ne mogu zamisliti, pa možda nam treba neki dobar posrednik koji će moći voditi nekakav dijalog između Kijeva i Moskve", rekla je Pirc Musar.

I sama se jako, navela je, zalaže za drugu mirovnu konferenciju. Prva je bila u Švicarskoj, na kojoj je, kaže bila, a druga, nada se da će se dogoditi uskoro sljedeće godine, ali uz prisutnost Rusije.

"Ne možemo govoriti o miru bez agresora. Zna se ko je agresor i ko je prekršio Povelju Ujedinjenih nacija. Tu nema razlike između Izraela i Rusije, i jedni i drugi grubo krše Povelju Ujedinjenih nacija, humanitarno pravo, Izrael još više i to u većem obimu", rekla je Pirc Musar.

Slovenska predsjednica Pirc Musar govorila je i o tome podržava li i dalje izgradnju drugog bloka nuklearne elektrane Krško.

"Branim nuklearnu energiju, zalažem se za nuklearnu energiju, kako smo i na koji način to pitanje riješili u Sloveniji, to je, naravno, druga priča. Više puta sam naglasila da tako veliki projekt, najveći infrastrukturni projekt u istoriji samostalne Slovenije, mora biti krajnje transparentan. Na kraju, ali ne manje važno, to se nezadovoljstvo očitovalo i tokom referenduma, koji se, naravno, na kraju nije održao. Nadam se da će Slovenija i vlada nastaviti tim putem, s rješenjima. Potrebno je pratiti tehnologije koje se pojavljuju na ovom području, od modularnih nuklearnih elektrana do ovih velikih, a prije svega komunicirati s javnosti, ne podcjenjivati ​​javnost. Referenduma će biti, obećao je premijer. Nažalost, to je sada palo u vodu, ali nadam se da će se projekt nastaviti, naime ono što će biti energetska samodostatnost Slovenije, jedan je od prioriteta ove vlade i morat će biti jedan od prioriteta sljedeće vlade", istakla je Pirc Musar.