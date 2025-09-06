Advokat porodice Jamesa Hendersona, britanskog humanitarnog radnika ubijenog u Gazi, pozvao je vladu da objavi informacije o izraelskom napadu dronom u kojem je poginuo, nazvavši taj čin „ratnim zločinom“.

James Henderson (33), bivši pripadnik Kraljevskih marinaca, bio je među sedam humanitarnih radnika organizacije World Central Kitchen koji su ubijeni u izraelskom napadu u Gazi 1. aprila 2024.

U intervjuu za Anadolu, advokat porodice, Forz Khan, podsjetio je da su humanitarni radnici bili namjerno meta izraelskih dronova iako su njihova vozila bila jasno označena.

„Uprkos tome, ubijeni su potpuno svjesno, iako se znalo da su tamo kako bi pomogli palestinskom narodu koji trpi posljedice izraelskih akcija“, rekao je.

Dodao je da će se uskoro održati rasprava pred Koronerskim sudom, gdje će porodica dobiti odgovore o tome šta se desilo.

Prema istražnim izvještajima, Kraljevsko ratno zrakoplovstvo posjeduje snimke iz Gaze na dan kada su ubijeni britanski humanitarci, ali Ministarstvo odbrane odbija da ih objavi.

Na pitanje o stavu vlade prema ovom slučaju, Khan je rekao da za sada vlada „nije bila otvorena, vrlo je nevoljna dati bilo kakve informacije“.

„To je uglavnom zbog podrške koju britanska vlada pruža Izraelu, a ne vlastitim građanima, čak i kada su njeni građani ubijeni“, dodao je.

Khan je istakao da je na dan napada britanski vojni avion izvodio nadzorni let iznad Gaze, te da je „vrlo vjerovatno“ da postoje snimci samog napada.