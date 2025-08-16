SVIJET
2 minuta čitanja
Trump: Kretanje ka mirovnom sporazumu najbolji način za okončanje strašnog rata Rusije i Ukrajine
Američki predsjednik potvrdio da će njegov ukrajinski kolega posjetiti Washington u ponedjeljak poslijepodne.
Trump: Kretanje ka mirovnom sporazumu najbolji način za okončanje strašnog rata Rusije i Ukrajine
" Potencijalno će milioni ljudskih života biti spašeni", dodao je Trump. / AP
16 August 2025

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je izjavio da će kretanje ka mirovnom sporazumu biti "najbolji način" za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, nakon telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

"Svi su odlučili da je najbolji način za okončanje užasnog rata između Rusije i Ukrajine direktan prijelaz na mirovni sporazum, koji bi okončao rat, a ne samo na sporazum o prekidu vatre, koji često ne traje", rekao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Njegova izjava uslijedila je nekoliko sati nakon samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. Bio je to prvi susret ruskog i američkog predsjednika od početka rata u Ukrajini prije skoro tri i po godine.

Nazvavši svoj sastanak s Putinom "vrlo dobrim", kao i njegov kasniji telefonski poziv sa Zelenskim i evropskim liderima, Trump je također potvrdio da će njegov ukrajinski kolega posjetiti Washington u ponedjeljak poslijepodne.

Preporučeno

"Ako sve bude u redu, tada ćemo zakazati sastanak s predsjednikom Putinom. Potencijalno će milioni ljudskih života biti spašeni", dodao je Trump.

Ranije u subotu, Zelenski je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, objavio da će se u ponedjeljak sastati s Trumpom u Washingtonu kako bi "razgovarali o svim detaljima u vezi s okončanjem ubijanja i rata".


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us