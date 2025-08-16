Američki predsjednik Donald Trump u subotu je izjavio da će kretanje ka mirovnom sporazumu biti "najbolji način" za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, nakon telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

"Svi su odlučili da je najbolji način za okončanje užasnog rata između Rusije i Ukrajine direktan prijelaz na mirovni sporazum, koji bi okončao rat, a ne samo na sporazum o prekidu vatre, koji često ne traje", rekao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Njegova izjava uslijedila je nekoliko sati nakon samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. Bio je to prvi susret ruskog i američkog predsjednika od početka rata u Ukrajini prije skoro tri i po godine.

Nazvavši svoj sastanak s Putinom "vrlo dobrim", kao i njegov kasniji telefonski poziv sa Zelenskim i evropskim liderima, Trump je također potvrdio da će njegov ukrajinski kolega posjetiti Washington u ponedjeljak poslijepodne.