Izraelska vojska ubila je u subotu još desetero Palestinaca i ranila njih još nekoliko desetina u Pojasu Gaze, javili su lokalni mediji.

Pozivajući se na medicinske izvore, državna novinska agencija Wafa saopštila je da je izraelska vojska ciljala kuću palestinske porodice u izbjegličkom kampu Shati, u zapadnom dijelu grada Gaze, ubivši šestero i ranivši nekoliko osoba.

Jedno dijete je ubijeno u izraelskom granatiranju naselja Sheikh Radwan u gradu Gazi.

U centralnoj Gazi, izraelska vojska je napala civile koji su čekali na dostavu pomoći u blizini distributivnih punktova u Wadi Gazi, ubivši dvije osobe i ranivši 17 drugih.

U međuvremenu, izraelski ratni avioni izveli su napade na istočna područja Deir al-Balaha u centralnom Pojasu Gaze.