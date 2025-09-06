RAT PROTIV GAZE
Najmanje desetero ubijenih u novim izraelskim napadima u Gazi
Izraelska vojska je napala civile koji su čekali na dostavu pomoći u Wadi Gazi, ubivši dvije osobe i ranivši 17 drugih. / AA
6 Septembar 2025

Izraelska vojska ubila je u subotu još desetero Palestinaca i ranila njih još nekoliko desetina u Pojasu Gaze, javili su lokalni mediji.

Pozivajući se na medicinske izvore, državna novinska agencija Wafa saopštila je da je izraelska vojska ciljala kuću palestinske porodice u izbjegličkom kampu Shati, u zapadnom dijelu grada Gaze, ubivši šestero i ranivši nekoliko osoba.

Jedno dijete je ubijeno u izraelskom granatiranju naselja Sheikh Radwan u gradu Gazi.

U centralnoj Gazi, izraelska vojska je napala civile koji su čekali na dostavu pomoći u blizini distributivnih punktova u Wadi Gazi, ubivši dvije osobe i ranivši 17 drugih.

U međuvremenu, izraelski ratni avioni izveli su napade na istočna područja Deir al-Balaha u centralnom Pojasu Gaze.

Stariji Palestinac izgubio je život u izraelskoj vatri u području Al-Mawasi u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze.

Posljednja žrtva dogodila se uprkos tome što je vojska ranije u subotu objavila da je Al-Mawasi proglašen humanitarnom zonom, pozivajući stanovnike grada Gaze da se presele prema njoj prije intenziviranja kopnenih operacija u sjevernom dijelu grada.

Genocid u Gazi u petak je ušao u 700. dan, a Izrael je ubio najmanje 64.300 Palestinaca. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

