Datum izdanja trezorskih zapisa je 27. veljače 2024., datum dospijeća 26. veljače 2026., minimalni iznos upisa po ulagatelju iznosi 1.000 eura, pri čemu godišnji prinos za "trezorce" iznosi 2,60 posto.

"Trezorci" se kupuju uz popust, pa minimalni iznos ulaganja za jedan trezorski zapis iznosi 974,73 eura. Tako, građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu dospijeća za godinu dana zaraditi 25,27 eura, manje no što je to bilo u ranijim izdanjima.

Rok upisa trezorskih zapisa u prvom krugu je 24. veljače do 11 sati, dok će idućeg dana od 9 do 11 sati "trezorce" u drugom krugu moći upisati i institucionalni ulagači.

Opcija reinvestiranja

I ovaj put će za građane postojati dva kanala upisa - putem poslovnica Fine te digitalne platforme e-riznica. Također, i u ovom izdanju omogućena je opcija reinvestiranja, što znači da je namiru novog izdanja moguće podmiriti raspoloživim sredstvima koja dospijevaju 27. veljače ove godine, temeljem izdanja iz veljače 2024. godine.

Pri tome, u slučaju upisa manjeg ili istog iznosa, razlika do diskontiranog upisanog iznosa novog izdanja bit će isplaćena 27. veljače na transakcijski račun imatelja naveden u SKDD-u, napominju iz Ministarstva financija. U slučaju upisa novog izdanja u većem iznosu od iznosa kojim imatelj raspolaže u dospijeću, pak, potrebnu razliku ulagatelj je dužan uplatiti sukladno zaprimljenoj instrukciji za uplatu u propisanom roku za uplatu sredstava, kažu.

"Dakle, reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 24. veljače do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom jer će se odabirom opcije reinvestiranja to obaviti automatski na dan 27. veljače", pojasnili su iz Ministarstva financija.

Niži prinosi u odnosu na prethodna izdanja

U gotovo dvije godine, ovo će biti deveto izdanje vrijednosnih papira države koje će moći kupiti građani, od toga sedmo trezorskih zapisa. Prethodni put, u prosincu prošle godine, izdani su tromjesečni trezorski zapisi uz prinos od 3,10 posto. U spomenutom izdanju iz lanjske veljače, pak, prinos za "trezorce" ročnosti od 364 dana iznosio je 3,65 posto.

Kako su izvijestili iz Ministarstva financija, u dosadašnjim plasmanima državnih vrijednosnica u kojima je omogućeno izravno sudjelovanje građana realizirano je više od 211.000 pojedinačnih ponuda građana u ukupnom iznosu od 6,2 milijardi eura.

Na ovaj je način, samo kroz dosadašnja izdanja vrijednosnih papira mobilizirano u ovome trenutku aktivnih više od 4,3 milijarde eura štednje, odnosno sredstava koja su građani držali pasivno na svojim računima. Uz brojne prednosti, od razvoja tržišta kapitala, smanjivanja troška zaduživanja, financijskog opismenjavanja i sl., tijekom 2024. godine oko 90 milijuna eura kamata, umjesto prema financijskim institucijama u inozemstvu, preusmjereno je prema građanima, istaknuli su iz Ministarstva.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac je izjavio nakon sjednice Vlade da se uslijed tržišnih uvjeta postupno smanjujuju kamatne stope, pa tako i prinosi na obveznice i trezorske zapise, "što se može vidjeti i prilikom ovoga izdanja".

"U svakom slučaju, uslijed općenito snižavanja kamatnih stopa i stabilizacije uvjeta na tržištu, ali isto tako imajući u vidu i poboljšan status Republike Hrvatske u smislu investicijskog kreditnog rejtinga, investitori, domaći i strani, očekuju sve manji prinos za ulaganje u državne vrijednosne papire, odnosno općenito za kreditiranje države, pa onda i ovaj prinos koji se trenutno nudi za trezorske zapise, afirmira upravo tu činjenicu", izjavio je Primorac.

No, nada se da će odaziv građana i za ovaj upis trezorskih zapisa biti značajan, napomenuvši da će se s praksom izdavanja trezorskih zapisa i državnih obveznica koje mogu upisivati i građani nastaviti, a sljedeća prilika će biti već u ožujku, s obzirom na dospijeće obveznica izdanih prije dvije godine. Primorac je rekao da će ta obveznica imati malo duži rok dospijeća u odnosu na trezorske zapise, a bit će prilika za građane koji očekuju nešto veće prinose.