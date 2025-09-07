Jean-Luc Mélenchon, lider krajnje lijeve stranke Nepokorena Francuska (LFI), izjavio je da je opozicija podnijela prijedlog u Parlamentu za opoziv predsjednika Emmanuela Macrona.

“On mora otići”, rekao je Mélenchon na konferenciji za novinare u sjevernom gradu Lilleu u subotu.

Govoreći o situaciji u Gazi, Mélenchon je izjavio da bi, da su članovi njegove stranke na vlasti, francuska mornarica pratila brodove Global Sumud Flotile koji prevoze humanitarnu pomoć za Gazu.

Također je rekao da će vlada premijera Francoisa Bayroua pasti na glasanju o povjerenju u ponedjeljak, nazivajući tu mogućnost “pobjedom naroda”.

Francuska se suočava s rastućim političkim tenzijama dok se Bayrou priprema za ključno glasanje o povjerenju u Nacionalnoj skupštini.

Bayrou, koji je u julu predstavio okvir budžeta za 2026. godinu, traži podršku za plan kojim bi se uštedjelo gotovo 44 milijarde eura (51 milijarda dolara) kao dio napora za smanjenje rastućeg javnog duga Francuske, koji sada iznosi 113 posto BDP-a.