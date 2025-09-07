POLITIKA
"On mora otići": Francuska opozicija podnosi prijedlog za opoziv Macrona
Opozicione stranke iz cijelog političkog spektra, od krajnje lijeve LFI do krajnje desnog Nacionalnog okupljanja (RN), kao i socijalisti, obećali su da će glasati protiv vlade.
Francuska se suočava s rastućim političkim tenzijama dok se Bayrou priprema za ključno glasanje o povjerenju u Nacionalnoj skupštini. / Reuters
7 Septembar 2025

Jean-Luc Mélenchon, lider krajnje lijeve stranke Nepokorena Francuska (LFI), izjavio je da je opozicija podnijela prijedlog u Parlamentu za opoziv predsjednika Emmanuela Macrona.

“On mora otići”, rekao je Mélenchon na konferenciji za novinare u sjevernom gradu Lilleu u subotu.

Govoreći o situaciji u Gazi, Mélenchon je izjavio da bi, da su članovi njegove stranke na vlasti, francuska mornarica pratila brodove Global Sumud Flotile koji prevoze humanitarnu pomoć za Gazu.

Također je rekao da će vlada premijera Francoisa Bayroua pasti na glasanju o povjerenju u ponedjeljak, nazivajući tu mogućnost “pobjedom naroda”.

Francuska se suočava s rastućim političkim tenzijama dok se Bayrou priprema za ključno glasanje o povjerenju u Nacionalnoj skupštini.

Bayrou, koji je u julu predstavio okvir budžeta za 2026. godinu, traži podršku za plan kojim bi se uštedjelo gotovo 44 milijarde eura (51 milijarda dolara) kao dio napora za smanjenje rastućeg javnog duga Francuske, koji sada iznosi 113 posto BDP-a.

Francuska također ima jedan od najvećih budžetskih deficita u EU, koji iznosi 5,8 posto.

Upozoravajući da je zemlja “na rubu prezaduženosti”, Bayrou je pozvao zastupnike da izaberu “odgovornost umjesto haosa”.

Opozicione stranke iz cijelog političkog spektra, od krajnje lijeve LFI do krajnje desnog Nacionalnog okupljanja (RN), kao i socijalisti, obećali su da će glasati protiv vlade.

Pregovori o budžetu već su dugo izvor napetosti u francuskoj politici.

Neuspjeh u postizanju dogovora o budžetu za 2025. godinu prošle godine doveo je do pada vlade Michela Barniera u decembru, nakon što su se lijeve i krajnje desne stranke ujedinile iza prijedloga za izglasavanje nepovjerenja.

