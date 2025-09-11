RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
UN upozorava na masovna raseljavanja nakon novih naredbi Izraela o evakuaciji u gradu Gazi
Ujedinjene nacije (UN) u srijedu su izrazile zabrinutost zbog sve većeg raseljavanja civila u Pojasu Gaze nakon izraelskih vojnih udara i novih naredbi o evakuaciji u gradu Gazi.
UN upozorava na masovna raseljavanja nakon novih naredbi Izraela o evakuaciji u gradu Gazi
Izraelska vojska nastavlja brutalnu ofanzivu na Gazu, pri čemu je ubijeno najmanje 64.600 Palestinaca od oktobra 2023. / Reuters
11 Septembar 2025

Pozivajući se na Kancelariju za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), portparol UN-a Stephane Dujarric rekao je na konferenciji za novinare da je "izraelska vojska navodno pogodila još zgrada u gradu Gazi danas", javlja Anadolija.  

"Porodice su se okupile na otvorenom nakon što im je rečeno da će jedna od tih zgrada biti pogođena, dok im je izraelska vojska naredila da se presele južno u Khan Yunis. OCHA kaže da mnogi od njih nisu znali gdje da idu dalje", naveo je.

Naglasivši da je "od jučer cijeli grad Gaza pod naredbom o raseljavanju", Dujarric je rekao: "Izdavanje naredbi o raseljavanju ne oslobađa strane u sukobu njihove odgovornosti da zaštite civile tokom neprijateljstava."

"Danas i jučer, naši partneri koji prate kretanje ljudi u Gazi zabilježili su više od 10.000 raseljavanja iz sjevernih u južne oblasti, uglavnom prema Khan Yunisu", dodao je. "Ponavljamo da prema međunarodnom humanitarnom pravu, civili i civilna infrastruktura uvijek moraju biti zaštićeni i nikada ne smiju biti cilj. Civilna mjesta takođe nikada ne smiju biti korištena da se prikriju vojne operacije."

Preporučeno

Dujarric je takođe upozorio da je "usred stalnih izraelskih opstrukcija, trenutni nivo humanitarne podrške potpuno nedovoljan. Humanitarni pristup mora biti proširen i održan tako da uključi direktne rute ka sjeveru i jugu Pojasa Gaze."

Izraelska vojska nastavlja brutalnu ofanzivu na Gazu, pri čemu je ubijeno najmanje 64.600 Palestinaca od oktobra 2023. Vojna kampanja razorila je enklavu, koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se takođe suočava s optužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv ove enklave.

IZVOR:AA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us