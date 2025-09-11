Pozivajući se na Kancelariju za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), portparol UN-a Stephane Dujarric rekao je na konferenciji za novinare da je "izraelska vojska navodno pogodila još zgrada u gradu Gazi danas", javlja Anadolija.

"Porodice su se okupile na otvorenom nakon što im je rečeno da će jedna od tih zgrada biti pogođena, dok im je izraelska vojska naredila da se presele južno u Khan Yunis. OCHA kaže da mnogi od njih nisu znali gdje da idu dalje", naveo je.

Naglasivši da je "od jučer cijeli grad Gaza pod naredbom o raseljavanju", Dujarric je rekao: "Izdavanje naredbi o raseljavanju ne oslobađa strane u sukobu njihove odgovornosti da zaštite civile tokom neprijateljstava."

"Danas i jučer, naši partneri koji prate kretanje ljudi u Gazi zabilježili su više od 10.000 raseljavanja iz sjevernih u južne oblasti, uglavnom prema Khan Yunisu", dodao je. "Ponavljamo da prema međunarodnom humanitarnom pravu, civili i civilna infrastruktura uvijek moraju biti zaštićeni i nikada ne smiju biti cilj. Civilna mjesta takođe nikada ne smiju biti korištena da se prikriju vojne operacije."