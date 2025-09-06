Bjeloglavi sup je impresivna ptica grabljivica, raspona krila katkad i većeg od 2,5 metra.

U Hrvatskoj je strogo zaštićena i ugrožena vrsta, a svoje posljednje prirodno stanište nalazi na otocima Cresu, Krku, Prviću i Plavniku te na obližnjoj planini Učki, priopćio je Biom u povodu međunarodnog dana ptica strvinara.

Prošlogodišnji monitoring gnijezdeće populacije bjeloglavog supa utvrdio je rekordnu brojku u ovom stoljeću od 152 para na gniježđenju, na području Kvarnera i Učke.

Ove godine broj parova je dodatno narastao i iznosi 156, što, kako ističu u udruzi Biom, potvrđuje pozitivan trend razvoja populacije koji se bilježi posljednjih nekoliko godina. Rezultat je to dugotrajnih napora poduzetih u očuvanju te vrste u Hrvatskoj.

Za zaštitu ptica strvinara poduzimaju se mnogi konzervacijski napori u Africi, Aziji i Europi. Među njima je i projekt LIFE SUPport, pokrenut 2023. u Hrvatskoj uz potporu programa LIFE EU-a, Fonda za zaštitu okoliša i Ureda za udruge Vlade s ciljem unaprjeđenja stanja jedine hrvatske gnijezdeće populacije bjeloglavog supa, koja se održala na području kvarnerskih otoka, te nastavka stvaranja još boljih preduvjeta za širenje populacije i na kopneni dio Hrvatske.

Od lani se gnijezde i na liticama istočne istarske obale

Zahvaljujući naporima mnogih dionika u zaštiti te vrste, supovi se ponovno gnijezde na Učki, a od 2024. je po prvi puta u povijesti zabilježeno uspješno gniježđenje bjeloglavih supova na liticama istočne istarske obale neposredno uz mjesto Brseč.

Posebnost hrvatske populacije je gniježđenje na liticama neposredno iznad mora, što ih čini atrakcijom za turiste na brodovima. Međutim buka s plovila može potencijalno uznemiriti mlade ptice na gnijezdu i ponukati ih da prijevremeno pokušaju poletjeti, zbog čega završe u moru i prijeti im utapanje ako ih se pravovremeno ne spasi.

Lokalna zajednica i stručnjaci iz Javne ustanove "Priroda" čuvaju i spašavaju ptice od najgoreg, a od prošle godine u ljetnim mjesecima im pomažu i volonteri SUP patrole koji plovilom redovno obilaze kolonije supova. Tako je u 2024. zabilježen rekordan broj spašavanja supova na Kvarneru.

U Biomu upozoravaju da se supovi suočavaju s globalnom krizom te im je potrebna naša pomoć da bi se oporavili. Njihove populacije diljem svijeta doživljavaju katastrofalan pad brojnosti zbog raznih prijetnji, uključujući izravna i neizravna trovanja, stradavanje od energetske infrastrukture, uništavanje staništa i nedostatak hrane.