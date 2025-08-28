RAT PROTIV GAZE
28 August 2025

Slovenački premijer Robert Golob istakao je značaj diplomatskog glasa njegove zemlje tokom obraćanja slovenačkim diplomatama, navodeći da je stav Slovenije o Gazi dokaz da odlučnost može napraviti razliku.

„Glas Slovenije može napraviti razliku. Primjer Gaze pokazuje koliko je odlučnost važna“, rekao je Golob. „Pripremili smo mjere koje šalju jasnu poruku, i kada bi druge evropske države slijedile taj primjer, situacija bi već danas mogla biti drugačija.“

Golobove izjave dolaze u trenutku kada Slovenija nastavlja da se zalaže za snažniji međunarodni odgovor na humanitarnu krizu u Gazi.

On je naglasio da su nedavne odluke Ljubljane osmišljene, ne samo kao nacionalna politika već i kao apel za koordinisano evropsko djelovanje.

Slovenija se svrstala među evropske države koje pozivaju na hitan prekid vatre i veći pristup humanitarnoj pomoći u Gazi, naglašavajući posvećenost diplomatiji kao alatu za mir.


