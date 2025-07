„Pedalamo u čast istine. Vozimo za sjećanje. Maraton nije samo put – to je tiha molitva za one koji više ne mogu hodati“ – moto je članova Biciklističkog kluba Ljusina iz Bosanske Krupe koji su i ove godine odlučili, na svoj način, odati počast nevino stradalim žrtvama genocida.

Među članovima kluba su i četiri Bosanca i Hercegovca nastanjena u austrijskom Welsu koji su, zarad očuvanja sjećanja, prešli rutu dugu 1.177 kilometara.

Prva etapa maratona završena je u Grazu, druga u Zagrebu, a treća, finalna prije Srebrenice, u Krajini.

Njihovo putovanje do Bihaća trajalo je šest dana, a u ovom bosanskohercegovačkom gradu, na putu do Srebrenice pridružilo im se još sedam članova kluba – svi s istim ciljem.

„Sam put do Srebrenice je prošao i više nego uspješno, bez ikakvih problema, a po dolasku lijepo smo dočekani. Sve ovo je zaista izuzetan doživljaj, teško je to objasniti onima koji to nisu imali priliku doživjeti“, navodi za TRT Balkan jedan od učesnika maratona, Remzo Komić, kojem je ovo prvi put da učestvuje na ovakvom događaju.

Zbog same činjenice da je i sam trenutno nastanjen van granica Bosne i Hercegovine, ističe da je vrlo važno održavati tradiciju sjećanja, redovno govoriti i podsjećati mlade, pogotovo u dijaspori, na genocid iz 1995. godine i na žrtve istog, te dodaje da se nada da će se ova višegodišnja tradicija nastaviti i u budućnosti.

Podsjetimo, u petak je u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari klanjana dženaza i obavljen ukop sedam žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice. Žrtve genocida pronađene su na 150 različitih lokaliteta. Od toga, u 77 masovnih grobnica otkrivenih nakon rata.

Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima bilo je novorođenče, djevojčica Fatima Muhić, a najstarija nana Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine.

Za više od hiljadu žrtava genocida u Srebrenici još uvijek se traga.