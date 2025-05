Respiratorno stanje pape Franje pogoršalo se nakon izolovanog bronhospazma, saopćio je danas Vatikan.

"Papa je nakon jutra provedenog naizmjenično između respiratorne fizioterapije i molitve, doživio izolovanu epizodu bronhospazma", navodi se u saopćenju Ureda za medije Svete Stolice.

"Ovo je izazvalo epizodu povraćanja, što je dovelo do toga da je to udahnuo i došlo je do naglog pogoršanja njegovog respiratornog stanja", pojasnili su iz Vatikana.

Također se navodi da je papa Franjo odmah podvrgnut bronhijalnoj aspiraciji kako bi se očistili disajni putevi i stavljen je na neinvazivnu mehaničku ventilaciju, što je poboljšalo njegov nivo kiseonika.

"Bio je priseban, svjestan i sarađivao je tokom terapijskih tretmana", navodi se u saopćenju.

Zbog obostrane upale pluća, 88-godišnji papa Franjo je hospitaliziran 14. februara u rimskoj bolnici Gemelli.

Na funkciju pape, poglavara Rikokatoličke crkve i Vatikana izabran je 13. marta 2013. godine, zamijenivši papu Benedikta XVI.