Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) u četvrtak je potvrdio da se gljivica otporna na lijekove brzo širi u bolnicama.

"Najnovije istraživanje Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), četvrto te vrste, potvrđuje da se Candidozyma auris (ranije Candida auris) nastavlja brzo širiti po evropskim bolnicama, predstavljajući ozbiljnu prijetnju za pacijente i zdravstvene sisteme", upozorio je ECDC.

Napomenuo je da raste broj slučajeva uslijed epidemije, a nekoliko zemalja je prijavilo kontinuirani lokalni prenos.

Prema ECDC-u, između 2013. i 2023. godine, zemlje EU/EEA prijavile su više od 4.000 slučajeva, većinom u Španiji, Grčkoj, Italiji, Rumuniji i Njemačkoj, s naglim porastom na 1.346 slučajeva u 18 zemalja samo u 2023. godini.

"C. auris se proširio za samo nekoliko godina – od izoliranih slučajeva do široko rasprostranjenog širenja u nekim zemljama. To pokazuje koliko se brzo može uspostaviti u bolnicama", rekao je Diamantis Plachuras, šef Odjela za antimikrobnu rezistenciju i infekcije povezane sa zdravstvenom zaštitom pri ECDC-u.