Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) u četvrtak je potvrdio da se gljivica otporna na lijekove brzo širi u bolnicama.
"Najnovije istraživanje Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), četvrto te vrste, potvrđuje da se Candidozyma auris (ranije Candida auris) nastavlja brzo širiti po evropskim bolnicama, predstavljajući ozbiljnu prijetnju za pacijente i zdravstvene sisteme", upozorio je ECDC.
Napomenuo je da raste broj slučajeva uslijed epidemije, a nekoliko zemalja je prijavilo kontinuirani lokalni prenos.
Prema ECDC-u, između 2013. i 2023. godine, zemlje EU/EEA prijavile su više od 4.000 slučajeva, većinom u Španiji, Grčkoj, Italiji, Rumuniji i Njemačkoj, s naglim porastom na 1.346 slučajeva u 18 zemalja samo u 2023. godini.
"C. auris se proširio za samo nekoliko godina – od izoliranih slučajeva do široko rasprostranjenog širenja u nekim zemljama. To pokazuje koliko se brzo može uspostaviti u bolnicama", rekao je Diamantis Plachuras, šef Odjela za antimikrobnu rezistenciju i infekcije povezane sa zdravstvenom zaštitom pri ECDC-u.
Centar za bolest napomenuo je da su nedavne epidemije zabilježene u grčkoj administraciji Kipra, Francuskoj i Njemačkoj, dok Grčka, Italija, Rumunija i Španija kažu da više ne mogu razlikovati specifične epidemije zbog široko rasprostranjenog širenja.
"Dok su neke zemlje zabilježile pozitivne rezultate u ograničavanju epidemija C. auris, mnoge se suočavaju s ključnim nedostacima. Uprkos rastućem broju slučajeva, samo 17 od 36 zemalja učesnica trenutno ima nacionalni sistem nadzora za C. auris", saopćio je ECDC.
Naglašavajući da broj infekcija raste, dodatno je upozoreno da bi pravi obim problema mogao biti "nedovoljno prijavljen" bez sistematskog nadzora i obaveznog prijavljivanja.
Candida auris (C. auris) je gljivica otporna na lijekove koja se širi u zdravstvenim ustanovama, uzrokuje teške infekcije kod ranjivih pacijenata i teško ju je kontrolisati zbog perzistencije na površinama i medicinskoj opremi i sposobnosti širenja među pacijentima.