Američki Savezni istražni biro (FBI) saopćio je u četvrtak da su istražitelji pronašli pušku za koju se vjeruje da je korištena u smrtonosnoj pucnjavi na konzervativnog američkog političkog komentatora Charlieja Kirka.

Specijalni agent FBI-a zadužen za terenski ured u Salt Lake Cityju, Robert Bohls, izjavio je da je „snajperska repetirajuća puška velikog kalibra“ pronađena u šumovitom području koje je povezano s rutom bijega osumnjičenog napadača.

„FBI laboratorija će analizirati ovo oružje. Istražitelji su također prikupili otiske obuće, otisak dlana i otiske podlaktice radi analize“, rekao je Bohls novinarima.

Dodatni detalji o osumnjičenom za pucnjavu koja se dogodila u srijedu i dalje su ograničeni, dok organi reda nastavljaju pregledavanje snimaka nadzornih kamera. Vlasti su navele da osoba „izgleda kao da je studentskog uzrasta“.

„Imamo kvalitetan video-snimak ove osobe. Nećemo ga sada objaviti. Radimo na nekim tehnologijama i metodama da identifikujemo ovog pojedinca. Ako ne budemo uspješni, obratićemo se vama, medijima, i javno ćemo ga objaviti kako bismo dobili pomoć u identifikaciji,“ rekao je Beau Mason, komesar Odjela za javnu sigurnost države Utah.

Trump: Ubijeni američki komentator Charlie Kirk bit će odlikovan Predsjedničkom medaljom slobode

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će konzervativnom komentatoru Charlieju Kirku dodijeliti Predsjedničku medalju slobode nakon njegovog ubistva na univerzitetskom događaju u zapadnoj saveznoj državi Utah.

"Zadovoljstvo mi je objaviti da ću uskoro posthumno dodijeliti Predsjedničku medalju slobode Charlieju Kirku", rekao je Trump, govoreći na ceremoniji u Pentagonu u spomen na terorističke napade 11. septembra 2001. godine.

Rekao je da će naknadno otkriti datum ceremonije dodjele medalje i da će imati vrlo veliku publiku.