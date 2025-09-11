Američki Savezni istražni biro (FBI) saopćio je u četvrtak da su istražitelji pronašli pušku za koju se vjeruje da je korištena u smrtonosnoj pucnjavi na konzervativnog američkog političkog komentatora Charlieja Kirka.
Specijalni agent FBI-a zadužen za terenski ured u Salt Lake Cityju, Robert Bohls, izjavio je da je „snajperska repetirajuća puška velikog kalibra“ pronađena u šumovitom području koje je povezano s rutom bijega osumnjičenog napadača.
„FBI laboratorija će analizirati ovo oružje. Istražitelji su također prikupili otiske obuće, otisak dlana i otiske podlaktice radi analize“, rekao je Bohls novinarima.
Dodatni detalji o osumnjičenom za pucnjavu koja se dogodila u srijedu i dalje su ograničeni, dok organi reda nastavljaju pregledavanje snimaka nadzornih kamera. Vlasti su navele da osoba „izgleda kao da je studentskog uzrasta“.
„Imamo kvalitetan video-snimak ove osobe. Nećemo ga sada objaviti. Radimo na nekim tehnologijama i metodama da identifikujemo ovog pojedinca. Ako ne budemo uspješni, obratićemo se vama, medijima, i javno ćemo ga objaviti kako bismo dobili pomoć u identifikaciji,“ rekao je Beau Mason, komesar Odjela za javnu sigurnost države Utah.
Trump: Ubijeni američki komentator Charlie Kirk bit će odlikovan Predsjedničkom medaljom slobode
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će konzervativnom komentatoru Charlieju Kirku dodijeliti Predsjedničku medalju slobode nakon njegovog ubistva na univerzitetskom događaju u zapadnoj saveznoj državi Utah.
"Zadovoljstvo mi je objaviti da ću uskoro posthumno dodijeliti Predsjedničku medalju slobode Charlieju Kirku", rekao je Trump, govoreći na ceremoniji u Pentagonu u spomen na terorističke napade 11. septembra 2001. godine.
Rekao je da će naknadno otkriti datum ceremonije dodjele medalje i da će imati vrlo veliku publiku.
Predsjednička medalja slobode, zajedno s Kongresnom zlatnom medaljom, najviše je civilno odlikovanje u SAD-u.
Trump je također izrazio saučešće Kirkovoj porodici, nazvavši ih fantastičnim ljudima.
"Jako nam nedostaje", rekao je.
Opisao je Kirka kao "diva svoje generacije" i "borca slobode" koji je inspirisao milione.
Trump je izrazio uvjerenje da će Kirkov utjecaj opstati, rekavši da će živjeti njegov glas i hrabrost koju je unio u srca bezbrojnih ljudi, posebno mladih.
FBI objavio fotografije “osobe od interesa” u vezi s ubistvom Kirka
FBI je u četvrtak objavio dvije fotografije "osobe od interesa" u vezi sa smrtonosnom pucnjavom na američkog desničarskog komentatora Charlieja Kirka, apelirajući na javnost da pomogne u identifikaciji pojedinca.
Zrnaste fotografije prikazuju mladića studentskog uzrasta u crnoj dugoj majici, farmericama, bejzbol kapi i crnim sunčanim naočalama.
Kirk, 31, smrtno je stradao u srijedu poslijepodne dok se obraćao hiljadama ljudi na Univerzitetu Utah Valley u gradu Orem, oko 64,4 kilometra južno od Salt Lake Cityja. Navodno ciljani napad dogodio se uprkos obezbjeđenju koje je uključivalo šest univerzitetskih policajaca i Kirkov privatni tim.
Online videozapisi zabilježili su trenutak kada je metak pogodio Kirka dok je govorio, zbog čega su studenti u panici pobjegli. Hitno je prevezen u bolnicu gdje je nekoliko sati kasnije proglašen mrtvim.