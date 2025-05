Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom kako je najteža tema o kojoj su razgovarali bilo pitanje Bosne i Hercegovine, dodavši da se zalaže za "kompromis".

"To je najteže pitanje. Ja sam se borio da se nađe kompromisno rešenje, jer ne mogu da prihvatim to da je jedino rešenje - sutra moramo da uhapsimo Milorada Dodika. To je katastrofalno rešenje, to je pravljenje problema i zato sam izložio neke svoje ideje Emmanuelu Macronu o čemu ne želim da govorim, ne bi bilo fer da javno iznosim", rekao je Vučić nakon sastanka u Jelisejskoj palati u srijedu, prenio je Tanjug.

Dodao je kako su zajednički zaključili da "svet ulazi u nemirno doba i vreme opšte nesigurnosti koje će dugo trajati".

"Dobro je da imamo jednog velikog saveznika u Evropi, kakva je Francuska. Verujem da je to važno", rekao je Vučić.

Kazao je da je o situaciji u Srbiji kazao kako je "ponosan na činjenicu da smo na miran i demokratski način istrpeli bukvalno teror u poslednja četiri meseca."

Nada se pozitivnom odgovoru Francuske u vezi s učešćem na EXPO u Beogradu.

"Molio sam Francusku da učestvuje na EXPO-u 2027, mislim da ćemo dobiti pozitivan odgovor i u formalnom smislu", kazao je Vučić, dodavši kako je s Macronom razgovarao duže od dva sata, na čemu je izrazio zahvalnost francuskom predsjedniku.

Potvrdio je da je na sastanku bilo riječi i o Kosovu, dodavši da "ne mislimo o svemu isto, što je potpuno jasno, jer su oni priznali Kosovo, a mi ne. Ali, zahvalan sam francuskom predsedniku na izravnom razumevanju situacije. To mnogo pokazuje mesto Srbije".