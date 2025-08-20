TÜRKİYE
Ovaj potez dolazi kao dio procesa normalizacije nakon pada Baas režima i uspostave tranzicijske vlasti Sirije.
Turkiye je u srijedu objavila da su zvanično počeli prelasci granice sa Sirijom na osnovu pasoša, kao dio procesa normalizacije nakon oslobođenja zemlje prošlog decembra.

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova objavljenom na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, turski državljani i sirijski državljani koji su dobili državljanstvo treće zemlje moći će ulaziti i izlaziti iz Sirije kroz turske kopnene granične prelaze, s izuzetkom onih koji se nalaze u zoni Operacije “Izvor mira“.

Bashar al-Assad, sirijski lider skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju 8. decembra, čime je okončan režim Baas stranke, koja je bila na vlasti od 1963. godine. Nova prelazna administracija, koju predvodi predsjednik Ahmad al-Sharaa, formirana je u januaru.

