Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u ponedjeljak je pozvao međunarodnu zajednicu da preduzme "hitne, konkretne i nepovratne korake" ka rješenju s dvije države, upozoravajući da pogoršanje situacije u Gazi tjera Palestince u još veći očaj i rizikuje širu nestabilnost.

"Budimo jasni: državnost je pravo Palestinaca, a ne nagrada. A uskraćivanje tog prava bio bi poklon ekstremistima širom svijeta", rekao je Guterres u ponedjeljak, na otvaranju konferencije UN-a na visokom nivou o mirnom rješavanju palestinskog pitanja.

"Vrijeme ističe. Svakim danom koji prolazi, povjerenje nestaje, institucije slabe, a nade se gase", dodao je.

Guterres je osudio produbljivanje krize u Gazi, opisujući stanje u toj palestinskoj enklavi kao "niz katastrofa koje se nadovezuju jedna na drugu."

„Pozdravljam nedavne korake za smanjenje ograničenja humanitarne pomoći koja spašava živote – ali to je daleko od rješenja za okončanje ove noćne more“, rekao je.

„Potrebni su nam: trenutni, trajni prekid vatre; trenutno, bezuvjetno oslobađanje svih talaca; i potpuni, neograničeni humanitarni pristup. Ovo nisu preduvjeti za mir – oni su temelj mira.“

Šef UN-a je također osudio izraelsku okupaciju palestinske zemlje, uključujući Istočni Jerusalem.

„Izraelska kontinuirana okupacija okupiranog palestinskog teritorija, uključujući Istočni Jerusalem, nezakonita je. Ona mora prestati. To je zakonski imperativ“, rekao je.

„U okupaciji nema sigurnosti.“

Kolaps diplomatije i poziv na djelovanje

Guterres je kritikovao neuspjeh međunarodne diplomatije u rješavanju sukoba, upozoravajući da prazna obećanja i izjave nisu mnogo doprinijeli promjeni situacije na terenu.

„Decenijama je bliskoistočna diplomatija bila mnogo više proces nego mir. Riječi, govori, deklaracije ne znače mnogo ljudima koji žive u toj stvarnosti. Sve su to već vidjeli i čuli. A u međuvremenu, razaranje i aneksija nastavljaju se punom snagom,“ rekao je Guterres.

Upozorio je na opasnosti stvaranja realnosti jedne države u kojoj se Palestincima uskraćuju osnovna prava te su izloženi trajnoj okupaciji i raseljavanju.

„Jednodržavna realnost u kojoj se Palestincima uskraćuju jednaka prava i prisiljeni su živjeti pod trajnom okupacijom i nejednakošću? To nije mir. To nije pravda. To nije u skladu s međunarodnim pravom,“ naglasio je.

Pozivajući dvodržavno rješenje „ centralnim pitanjem za mir na Bliskom istoku,“ Guterres je pozvao Izrael da se „jasno i nedvosmisleno ponovo obaveže na rješenje s dvije države i obustavi sve aktivnosti koje ga podrivaju.“

„Ovaj sukob se ne može samo upravljati. On se mora riješiti. Ne možemo čekati savršene uvjete – moramo ih stvoriti. Ne možemo odgađati napore za mir dok patnja ne postane nepodnošljiva. Moramo djelovati prije nego što bude prekasno,“ poručio je.