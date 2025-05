Zbog napuknutog bočnog stakla, putnički avion​ Boeing 737 sa 131 putnikom koji je letio na liniji Tirana-Oslo danas prijepodne prinudno je sletio na pistu aerodroma Sv. Jeronim u Kaštelima, u Hrvatskoj.

Zamjenik direktora aerodroma Pero Bilas potvrdio je da su svi putnici, kao i šest članova posade dobro. Objasnio je da je riječ o izvanrednom slijetanju​ nakon što je pilot uočio da mu je bočno vjetrobransko staklo napuklo.

Riječ je o Boeingu 737 norveške aviokompanije u kojem je bio 131 putnik i šest članova posade. Bilas je rekao da se nije ništa posebno dogodilo, no da je pilot s obzirom na staklo morao postupiti po proceduri i sletjeti, što je i napravio, i to bez ikakvih problema.

"Sada se čeka potez norveške kompanije koja mora naći rješenje za sve putnike koji će biti prevezeni do svojih odredišta. Za to vrijeme će se na zrakoplovu otkloniti puknuće bočnog vjetrobranskog stakla", objasnio je Bilas. Ovo se dogodilo na ruti, a može biti više razloga, nisu to obična stakla, no nije došlo do gubitka tlaka niti je bilo nikakvih neugodnosti za same putnike, dodao je.