RAT PROTIV GAZE
Palestinci u Gazi dobili pomoć u hrani
Palestinci su primili obroke koje je distribuirala turska humanitarna organizacija.
Zbog izraelske blokade i napada, Palestinci su primili obroke koje je distribuirala turska humanitarna organizacija. / AA
23 August 2025

Palestinci, uključujući djecu, koji se suočavaju s poteškoćama u pristupu hrani zbog izraelske blokade i stalnih napada na Pojas Gaze, čekaju u redu da prime topli obrok koje dijeli humanitarna organizacija u oblasti Al-Mawasi u Khan Yunisu.

Izrael je od oktobra 2023. godine ubio skoro 62.300 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata na tom području.


