Palestinci, uključujući djecu, koji se suočavaju s poteškoćama u pristupu hrani zbog izraelske blokade i stalnih napada na Pojas Gaze, čekaju u redu da prime topli obrok koje dijeli humanitarna organizacija u oblasti Al-Mawasi u Khan Yunisu.

Zbog izraelske blokade i napada, Palestinci su primili obroke koje je distribuirala turska humanitarna organizacija.

Izrael je od oktobra 2023. godine ubio skoro 62.300 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu koja se suočava s glađu.