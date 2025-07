Članovi porodica žrtava genocida okupili su se u četvrtak na stratištu Godinjske bare u Trnovu, 30-ak kilometara od Sarajeva, mjestu na kojem su pripadnici zloglasne srpske jedinice "Škorpioni", prije 30 godina, pucnjima u leđa ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16 godina.

Mjesto stradanja, na kojem ni nakon tri decenije nema spomen-obilježja, obišli su članovi porodica i predstavnici Organizacionog odbora za obilježavanje genocida u Srebrenici, brojni Srebreničani i lokalni mještani, gdje je položeno cvijeće, proučeni odlomci iz Kur’ana.

Šestoricu Bošnjaka, dječaka i muškaraca iz Srebrenice, na mučki način, pucnjima s leđa, ubili su pripadnici srbijanske jedinice "Škorpioni" u julu 1995. godine u Trnovu. Ubijeni su Safet Fejzić (17), Azmir Alispahić (16), Sidik Salkić (36), Smail Ibrahimović (35), Dino Salihović (18) i Juso Delić (25).

Zločin nad šestoricom civila bošnjačke nacionalnosti pripadnici "Škorpiona" su snimili kamerom. Tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine, snimak strijeljanja je objavljen, nakon čega je obišao svijet.

Na snimku se vidi se kako nekolicina pripadnika "Škorpiona", od kojih neki imaju crvene beretke na glavama, iz kamiona izvode šestoricu vezanih civila. Uz pogrdne riječi i uvrede, potom ih odvode u šumu, a zatim na proplanku pojedinačnim hicima i rafalima četvoricu ubijaju s leđa.

Žrtvama na tlu, počinioci su potom iz neposredne blizine pucali u glave. Preostala dvojica zarobljenika bila su primorana da tijela prenesu, a zatim su "Škorpioni" i njih ubili u obližnjoj polusrušenoj kući.

- Brat žrtve: Šest mladića ubijeno pod kapom Ujedinjenjih nacija Sevdalija Delić, brat Juse Delića koji je imao 25 godina kada je strijeljan, preživjela je žrtva genocida. Ispričao je kako je brata vidio neposredno prije pada “Bukve”, mjesta kod Kamenice gdje je stradao veliki broj ljudi.

Delić kaže kako je brata teško prepoznao na snimku strijeljanja, a zbog činjenice da je prije egzekucije bio teško premlaćen.

“Brata nisam poznao. Toliko je on bio izmasakriran, izudaran prije streljanja, da ja rođenog brata nisam prepoznao. Kasnije je identifikovan DNK analizom i zahvaljujući košulji koju je na sebi imao”, rekao je Delić, te nastavio:

“Moji brat, ovih šest mladića, ubijeni su pod kapom Ujedinjenih nacija. A srpski zločinci, agresori, dušmani su to samo izvršili. Svijet je to, ja sam ubijeđen da je to svijet sve gledao, snimao iz zraka tu našu patnju. Znači, preživjeti Srebrenicu, to se ne može opisati. To je džehenem, odnosno sudnji dan, kad niko nikom ne može pomoći, kako to se sve dešavalo."

Delić dodaje kako je danas, nakon 30 godina, pogrešno uzdati se u "neku međunarodnu zajednicu".

"Nema od toga ništa, to su prazne iluzije. Jer svijet nas je faktički izdao i pobio uz pomoć Srba. I evo danas, nakon 30 godina, kaže nikad više genocid. Mi danas gledamo uživo, genocid se dešava. Niko ne može ništa da učini, ne postoje Ujedinjene nacije, ne postoji ništa, danas samo postoji sila jačeg i taj upravlja, vlada", zaključio je.

Munira Subašić, preživjela žrtva i predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa, također ističe kako se ni nakon trideset godina iz Srebrenice nije izvukla pouka.

“Trideset godina nema pokajanja, nema izvinjenja, trideset godina veličaju ratne zločince, negiraju istinu, negiraju genocid, ponose se s onim što su uradili. Onda se pitamo gdje je ljudski um, ljudski um zatajio, zločinci se ohrabrili. Mislim da je za ovo sve kriv svijet, Evropa, Sud i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine koji ne rade svoj posao, nego od sebe prave cirkus”, poručila je Subašić.

Da su svijet i Evropa nešto naučili, dodaje Subašić, poslije holokausta se ne bi desio genocid.

“Da su naučili nešto poslije genocida (u Srebrenici), ne bi danas gorila Ukrajina, Palestina i mnoga druga mjesta. Danas dok mi ovdje stojimo, veliki broj majke oplakuju, veliki broj djece ubijaju, veliki broj cura se siluje. Ko to ima pravo? Zar ljudski život nije isti. Jesu razlike dobre, ali podjele nisu”, poručila je Subašić.

Na pitanje novinara ko je kriv što ni danas nema spomen-obilježja ubijenim Srebreničanima na Godinjskim barama, Subašić je kratko odgovorila da je kriva politika.

Višegodišnje zatvorske kazne za počinioce

U maju 2023. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu pravosnažno je osudio bivše rukovodioce Službe državne bezbjednosti (SDB) Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića na po 15 godina zatvora za udruženi zločinački poduhvat u šest općina u BiH, među kojima je i zločin u Trnovu.

Osim toga, presudom Višeg suda u Beogradu iz 2007. godine, četvorica nekadašnjih pripadnika paravojne jedinice “Škorpioni” – Slobodan Medić, Branislav Medić, Pero Petrašević i Aleksandar Medić – osuđeni su na ukupno 53 godine zatvora za ubistva Srebreničana počinjena kod Trnova.

U Hrvatskoj su bivši pripadnici “Škorpiona” Milorad Momić i Slobodan Davidović osuđeni na po 15 godina zatvora za zločin kod Trnova.