RAT PROTIV GAZE
Palestinska djevojčica u Gazi suočena s gubitkom vida zbog izraelskog ranjavanja
Djevojčica Seca Abu Mugasib, koja je u izraelskim napadima izgubila oca, djeda i više članova porodice, sa majkom preživljava u improviziranom šatoru, usred nastavka sukoba i blokade.
Sa majkom preživljava u improviziranom šatoru, usred nastavka sukoba i blokade. / AA
6 Septembar 2025

Četverogodišnja Palestinka Seca Abu Mugasib suočena je s prijetnjom potpunog gubitka vida nakon što je u izraelskom napadu u Pojasu Gaze izgubila vid na jedno oko, dok joj drugo oko pati od urođene bolesti.

Djevojčica, koja je u izraelskim napadima izgubila oca, djeda i više članova porodice, sada strahuje od potpunog sljepila. Sa majkom preživljava u improviziranom šatoru, usred nastavka sukoba i blokade.

Genocid u Gazi ušao je u 700. dan u petak, pri čemu je Izrael ubio najmanje 64.300 Palestinaca. Vojna ofanziva razorila je enklavu koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se takođe suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

