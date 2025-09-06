Četverogodišnja Palestinka Seca Abu Mugasib suočena je s prijetnjom potpunog gubitka vida nakon što je u izraelskom napadu u Pojasu Gaze izgubila vid na jedno oko, dok joj drugo oko pati od urođene bolesti.

Djevojčica, koja je u izraelskim napadima izgubila oca, djeda i više članova porodice, sada strahuje od potpunog sljepila. Sa majkom preživljava u improviziranom šatoru, usred nastavka sukoba i blokade.

Genocid u Gazi ušao je u 700. dan u petak, pri čemu je Izrael ubio najmanje 64.300 Palestinaca. Vojna ofanziva razorila je enklavu koja se suočava s glađu.