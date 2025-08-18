Izraelska vojska ubila je osam Palestinaca, uključujući dijete, u novim napadima koji su ciljali sjeverni i centralni dio Pojasa Gaze u ponedjeljak, prema riječima medicinara.

Medicinski izvori rekli su Anadolu da su tri osobe, uključujući i malu djevojčicu, ubijene u izraelskom napadu na zgradu u kojoj su smješteni raseljeni civili u istočnom dijelu grada Gaze.

Izraelska vojska pogodila je još jednu zgradu preko puta bolnice Al-Shifa u zapadnom dijelu grada Gaze, ranivši civile.

Palestinski ribar je ubijen, a njegov brat je povrijeđen kada su izraelske snage pucale na njihov brod u zapadnom dijelu grada Gaze.

Izraelska vojska je također srušila kuću s minom iznenađenja dok je nastavila artiljerijsko granatiranje i zračne napade u naseljima Zeitoun i Sabra.

Tijelo Palestinke prebačeno je u bolnicu Al-Awda nakon što je izraelska vojska granatirala izbjeglički kamp Nuseirat u centralnom Pojasu Gaze. U napadu je povrijeđen i niz drugih, saopćila je uprava bolnice.