Izraelska vojska ubila je osam Palestinaca, uključujući dijete, u novim napadima koji su ciljali sjeverni i centralni dio Pojasa Gaze u ponedjeljak, prema riječima medicinara.
Medicinski izvori rekli su Anadolu da su tri osobe, uključujući i malu djevojčicu, ubijene u izraelskom napadu na zgradu u kojoj su smješteni raseljeni civili u istočnom dijelu grada Gaze.
Izraelska vojska pogodila je još jednu zgradu preko puta bolnice Al-Shifa u zapadnom dijelu grada Gaze, ranivši civile.
Palestinski ribar je ubijen, a njegov brat je povrijeđen kada su izraelske snage pucale na njihov brod u zapadnom dijelu grada Gaze.
Izraelska vojska je također srušila kuću s minom iznenađenja dok je nastavila artiljerijsko granatiranje i zračne napade u naseljima Zeitoun i Sabra.
Tijelo Palestinke prebačeno je u bolnicu Al-Awda nakon što je izraelska vojska granatirala izbjeglički kamp Nuseirat u centralnom Pojasu Gaze. U napadu je povrijeđen i niz drugih, saopćila je uprava bolnice.
Još tri osobe su poginule kada su izraelski avioni ciljali civilno okupljanje u izbjegličkom kampu Bureij u centralnoj Gazi.
Izraelska vojska otvorila je vatru na civile koji su čekali pomoć u ulici Salah al-Din, u Wadi Gazi, ranivši nekoliko Palestinaca.
Prošle sedmice, izraelski sigurnosni kabinet podržao je plan premijera Benjamina Netanyahua da ponovo okupira Gazu, što je izazvalo međunarodno negodovanje i domaće proteste koji su upozorili da to predstavlja "smrtnu kaznu" za izraelske zarobljenike u enklavi.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 61.900 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.